В колонии умерла 20-летняя девушка, которую осудили на 15 лет за убийство инструктора тира в Полтаве

Вчера, 29 ноября, в СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 64-летнего инструктора тира в Полтаве.

В Telegram-канале "ТРУХА Полтава" сообщили, что, по словам их источника, девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. Ее схватила эпилепсия.

Бригада экстренной медицинской помощи получила вызов из колонии в 19:32. Врачи попытались спасти девушку, но, к сожалению, не вышло. В 20:53 медики констатировали ее смерть.

Напомним, Вероника Моторина в феврале 2020 года зашла в тир в Полтаве и застрелила инструктора из огнестрельного оружия. На то время девушке было 18 лет.

Позже выяснилось, что убийца посещала тир на улице Пилипа Орлика уже около полутора месяцев, как переехала из Днепра в Полтаву. Инцидент произошел после того, как она поругалась со своим парнем.

Ее молодой человек рассказал, что она очень эмоциональная, любила стрелять и рвалась на фронт, но ее в армию не взяли. Моторина заявила, что застрелила инструктора не преднамеренно.

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