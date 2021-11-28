"Нашли мертвой в постели": сестра убитой украинки рассказала подробности преступления в Италии

В Италии 7 июля 2019 года в собственном доме обнаружили тело 32-летней украинки Златы Загарюк, которую убил ее 38-летней муж Александр . Через два года его приговорили к 16 годам тюремного заключения, но он сбежал из страны.

Злата и Александр познакомились в 2007 году. Примерно через два года после отношений пара поженилась. Сразу же после свадьбы муж предложил ей переехать жить в Италию, где у него жила мать.

Девушка согласилась и через год у них родился сын Максим, которому сейчас 12 лет.

Украинка ухаживала за пожилыми женщинами, убирала, готовила есть, делала покупки. А ее муж работал на виноградниках.

Злата Загарюк (фото: molbuk.ua)

Скрывала побои

Злата тщательно скрывала следы побоев и никому ничего не рассказывала.

"У Златы то синяк, то зуба нет, то на лице волосами прикрывала какие-то синяки и царапины. Но у Златы были постоянные отговорки: "Ой, ударилась. Ой, ничего страшного. Ой, у меня зуб отпал", - рассказала Лилия.

Сестра Златы и ее мама начали догадываться, что ее бьет муж. Соседи им сообщили, что не раз слышали в доме крики. Кроме того, они рассказали, что она ночью могла взять на руки малыша и уйти из дома.

Злата Загарюк (фото: molbuk.ua)

Муж проигрывал деньги

Также выяснилось, что Александр делал ставки на футбол. При этом он проигрывал много средств, и у него появилось много долгов.

Злата была вынуждена работать на трех работах, чтобы их не выгнали из квартиры. При этом они сменили много квартир из-за того, что их выгоняли из-за долгов.

Александр забирал у супруги золото и другие ценные украшения и сдавал все в ломбард.

Женщина все терпела, но со временем начала рассказывать подругам в Украине о своей нелегкой жизни, потому что они видели по видеосвязи ее синяки.

Злата Загарюк (фото: molbuk.ua)

Убил на годовщину венчания

Злата была убита в день годовщины, когда они с мужем обвенчались. В заключении судмедэкспертиз указано, что смерть наступила в результате удара тупым предметом в заднюю часть головы.

При этом удар был такой, что травмы были с двух сторон.

"Судмедэксперты рассказали, что в голове Златы были такие гематомы, которые не рассосались в течение десяти лет. Эксперты расписали травмы на каждой косточке, что это были регулярные побои", - рассказала сестра.

В тот роковой день Александр попросил жену приготовить суп и котлеты. Утром она все сделала и попросила его поставить еду в холодильник. Вечером, когда она пришла с работы, то все испортилось.

Мужчина был очень зол и ударил жену в ухо, из-за чего у нее лопнула барабанная перепонка. Злата перестала слышать.

В результатах экспертизы написано, что треснули обе перепонки. Женщина умерла от кровоизлияния в мозг сама в постели. Она очень жаловалась на головную боль и вырвала желтой жидкостью.

Могила Злат Загарюк (фото: molbuk.ua)

Возможно, ее можно было бы спасти, если бы Александлр вызвал скорую помощь.

"Когда мы ее хоронили, то эксперты из похоронного бюро рассказывали, что занимаются ритуальным делом уже 20 лет, но такого изуродованного тела еще не видели никогда", - добавила сестра Златы.