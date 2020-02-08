Девушка расстреляла инструктора в тире: всплыли шокирующие детали трагедии в Полтаве

В Полтаве девушка застрелила инструктора тира (коллаж РБК-Украина)

Жертв 18-летней девушки-стрелка могло быть больше

В Полтаве девушка в тире застрелила инструктора из пистолета, и по факту преступления было начато досудебное расследование, а полиция квалифицировала действие злоумышленницы как умышленное убийство.

18-летней жительнице Днепра теперь "светит" лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Также правоохранители рассказали, что вещественные доказательства уже изъяты, и сейчас устанавливаются мотивы этого преступления.

Как выяснилось, девушка-стрелок посещала тир на улице Пилипа Орлика уже около полутора месяцев, как переехала из Днепра в Полтаву.

Трагедия 7 февраля произошла после ее ссоры с парнем, с которым она познакомилась через интернет. Об этом передает местное издание "Полтавщина".

Молодой человек признается, что она очень эмоциональная. В разговорах девушка рассказала о своем желании отправится в зону боевых действий на Донбассе и рвалась на фронт, неоднократно выказывала желание "кого-то убить", но в военкомате ее отказались брать в армию.

По словам парня, девушка была хорошим стрелком и сам процесс ей нравился.

Между парой часто возникали скандалы на почве ревности. Недавно у них похитили машинку для татуировки. Пара вызвала следственно-оперативную группу. В процессе следствия она приревновала парня к женщине-следственной. Это стало поводом для очередного скандала. После ссоры девушка ушла к уже знакомому тира, чтобы снять стресс, и начала там упражняться в стрельбе: сначала из пистолета Глок, потом с автомата АК-74, напоследок она взяла в руки пистолет Марголина, который и стал орудием убийства.

Как сообщают источники издания, девушка выстрелила в голову и туловище Игоря Смолянинова. Другой инструктор хотел ее остановить, тогда она навела оружие на него, потом на себя, потом снова на мужчину и наконец приложила ствол к своему виску. Инструктор бросился на нее, девушка успела выстрелить в третий раз, но во время борьбы пуля вылетела в сторону двери.

В ходе следственных действий девушка прошла освидетельствование в наркодиспансере. В присутствии адвоката сообщила, что ее действия не были преднамеренными.

8 февраля суд решил о применении меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Сейчас проверяется информация в прессе, что ее мать проходит лечение в психиатрической больнице.