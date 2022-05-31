"Колективний Путін": експерт пояснив ненависть росіян до українців

Жителі Росії не тільки підтримують політику Путіна, геноцид проти українців і множинні злочини проти громадян України, а й люто ненавидять всю нашу країну. За те, що ми швидше розвиваємося, більшого досягли та прагнемо до європейських цінностей.

Польський політолог Збігнєв Лобоцький пояснив у своєму блозі, Чому росіяни ненавидять українців і що таке "колективний Путін" в головах жителів РФ.

За словами Лобоцького, справа не тільки в Путіні. Там думають багато росіян, і навіть ті, які живуть в західних країнах і мають доступ до інших джерел інформації. Причини цієї ненависті йдуть глибоко в історію, ще за часів СРСР.

"СРСР був могутньою імперією, яка принизливо програла холодну війну, збанкрутувавши. У 1990-ті роки Росія пережила ще один принизливий період бідності та корупції, коли їй не вдалося адаптувати західну економічну і політичну модель. Зараз Росію часто називають корумпованою, злиденною "заправною станцією з ядерною зброєю" - несправжнім партнером заходу. Її політична система відкидається Заходом як нечесна диктатура", - пише експерт.

Він зазначає, що є два пункти в глибоких націоналістичних устремліннях росіян:

Вони хочуть, щоб їх поважали як рівних Заходу

Вони хочуть принизити Захід заради помсти

"По суті, це національний комплекс неповноцінності - сукупності психологічних і емоційних відчуттів людини, що виражаються в почутті власної ущербності та ірраціональній вірі в перевазі оточуючих над собою. Тепер Україна для росіян - це "маленька Росія", яка встала на шлях вестернізації, включаючи членство в ЄС і НАТО", - пояснює Лобоцький.

Річ у тому, що на Заході існує природний прогрес: коли країна достатньо "дозріла", вона вирішує стати законно-демократичною країною з вільним ринком.

"Але для Росії, яка зазнала невдачі на цьому шляху, це прагнення України є ще одним приниженням, повною відмовою від їх політичної моделі, їх філософії та моралі. По суті, вибираючи Захід, Україна також говорить Росії, що вона гі*но.І це важко прийняти від країни, яку вони вважають "молодшим партнером", - додає політолог.

І тому для повномасштабного вторгнення було придумано багато виправдань. Що НАТО буде "занадто близько до Москви". Що стабільна і справжня демократія на кордонах призведе до інакомислення і нестабільності в Росії.

Що природні ресурси будуть конкурувати з ресурсами Росії, підриваючи її позиції в Європі. Що "вестернізація" країн насправді є кампанією ЦРУ. І з точки зору Путіна, це важливі причини для початку війни.

"Є й абсолютно неправдиві доводи, що Україна - нацистська країна, що Україна планувала напасти на Росію, виробляла антислов'янські віруси, здійснювала геноцид на Донбасі й так далі. Це ви почуєте від фанатиків жорсткої лінії. Не думаю, що Путін в це сам вірить, але впевнений, що ці помилки допомагають йому психологічно", - підкреслив Лобоцький.

Він порівняв тактику Путіна з Гітлером і причини такої поведінки - дуже схожі.

"Я відчуваю, що це таке ж імперське приниження, яке призвело до піднесення Гітлера в Німеччині. У Росії просто поганий комплекс неповноцінності, і це підживлює огидну антигромадську поведінку на рівні країни. Просто дивлячись на їх телевізор, як невпинно кричать їх пропагандистські маріонетки про свою ядерну зброю, про те, як вони можуть знищити країни.

Ви не побачите цього по телевізору ні в США, ні у Франції, ні у Великобританії, ні в Ізраїлі. Але в Росії це гіперкомпенсація, тому крик "у нас є ядерна зброя" допомагає заспокоїти цей комплекс неповноцінності. І Путін розділяє цей комплекс неповноцінності та процвітає завдяки йому", - резюмував експерт.