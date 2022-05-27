Киселев назвал пятерых людей, которые влияют на Путина. Среди них - "редкостно тупой" генерал

Украинский журналист, политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев назвал, кто имеет влияние на президента РФ Владимира Путина. Он считает, что отдельные люди из этого списка могут стать преемниками Путина, если тот не сможет выполнять свои обязанности.

Об этом Евгений Киселев рассказал в интервью для Анны Степанец.

По словам Киселева, в высоких кругах Кремля обсуждаются возможные варианты политического устройства в правящей верхушке в случае ухода Путина, его болезни или смерти, или же - если с ним что-то случится. Рассматриваются кандидатуры на пост нового президента:

1. Мэр Москвы Сергей Собянин

2. Дмитрий Медведев, который уже побывал в кресле президента, или как выразился Евгений Киселев "побывал местоблюстителем президентского престола".

3. Бывший премьер-министр Сергей Кириенко, который сейчас является заместителем главы кремлевской администрации и курирует "украинские дела"

"Но, есть другая совершенно версия, в которую я больше верю. А именно: что все перечисленные люди, и некоторые другие, например, министр обороны Шойгу, начальник Генштаба Герасимов, начальник ФСБ Бортников, секретарь совета безопасности Патрушев.

Не говоря уже о спикерах верхней и нижней палаты российского парламента, я имею в виду Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина - все они на самом деле толпою алчной толпятся у трона, но особого влияния и веса не имеют", - подчеркнул Киселев.

Он назвал совсем других людей, которые действительно имеют влияние на Путина и могут стать преемниками.

"А вот реально вес, влияние на Путина имеет совершенно другой круг людей. Называют его бывшего начальника охраны, а ныне главу национальной гвардии, командующего Золотова, генерала. Известный своей редкой тупостью, я б сказал. Редчайшей тупостью. Кадыров.

Пригожин - это тот самый повар, который по совместительству является хозяином всех этих ольгинских фабрик троллей с одной стороны, а с другой - ему принадлежит эта пресловутая ЧВК Вагнер. И братья Ковальчуки", - перечислил Евгений Киселев.

Он отметил, что по поводу братьев Ковальчуков есть разные версии. Старший брат, Михаил Ковальчук - возглавляет курчатовский институт, физик и по совместительству бизнесмен. У него очень близкие и доверительные отношения с Путиным.

Другие же говорят о том, что более близок с Путиным не Михаил, а Юрий Ковальчук. Ему принадлежит банк "Россия" - карманный банк Путина, и национальная медиа группа, которая контролирует основные российские телеканалы и основные пропагандистские медиа-ресурсы.

"Говорят, что именно они на самом деле определяют картину мира Владимира Путина. Некоторые говорят, что Путин вообще, как тот диктатор, из "Ста лет одиночества" Маркеса - находится наедине с самим собой", - резюмировал Киселев.