Коллапс в метро Киева: что делать, если в подземке не работают системы оплаты

В метро Киева дважды за последние два дня случился коллапс из-за сбоя в работе систем. Как сообщили в пресс-службе метро Киева, проблемы с оплатой проезда возникли из-за сбоя в результате перегрузки. Жители столицы возмущены, так как многие застряли в подземке. В некоторых случаях, по рассказам очевидцев, пассажиров просто пускали в метро бесплатно.

Сотрудники метрополитена принесли извинения жителям столицы и пообещали устранить все неисправности в ближайшее время.

"По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее отвозить вас в нужные вам места!" – сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, специалисты сообщили, что разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, чтобы "подобная #зрада больше не повторилась".

Также в пресс-службе рассказали, как нужно действовать пассажирам, если некорректно сработала карта: