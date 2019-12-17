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Коллапс в метро Киева: что делать, если в подземке не работают системы оплаты

Новости » Жизнь   

В метро Киева рассказали, куда обращаться, если не работает карта

В метро Киева дважды за последние два дня случился коллапс из-за сбоя в работе систем. Как сообщили в пресс-службе метро Киева, проблемы с оплатой проезда возникли из-за сбоя в результате перегрузки. Жители столицы возмущены, так как многие застряли в подземке. В некоторых случаях, по рассказам очевидцев, пассажиров просто пускали в метро бесплатно.

Сотрудники метрополитена принесли извинения жителям столицы и пообещали устранить все неисправности в ближайшее время.

"По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее отвозить вас в нужные вам места!" – сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, специалисты сообщили, что разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, чтобы "подобная #зрада больше не повторилась".

Также в пресс-службе рассказали, как нужно действовать пассажирам, если некорректно сработала карта:

  • 1. Некорректно сработала карточка е-билета (KyivSmartCard и Карточка киевлянина) - позвонить на горячую линию оператора КП "ГИВЦ" 044-366 55 55 или зайти на сайт оператора и воспользоваться телеграмм-ботом оператора, или обратиться на фб-страницу KyivSmardCard и оставить сообщения.
  • 2. Некорректно сработала или сломалась карточка метро - обратиться в сервисный центр. Они работают на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Дарница", "Политехнический институт", "Почайна" и "Крещатик" с 8:00 до 19:00 без выходных. Техперерыв 12:00-12:30.
  • 3. Некорректно сработала бесконтактная банковская карта - оставить информацию ТУТ, указав первые и последние 4 цифры номера карты, владельца, станцию ​​и время, когда произошел случай.
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