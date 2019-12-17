Колапс в метро Києва: що робити, якщо в підземці не працюють системи оплати

У метро Києва двічі за останні два дні стався колапс через збій в роботі систем. Як повідомили в прес-службі метро Києва, проблеми з оплатою проїзду виникли через збій в результаті перевантаження. Жителі столиці обурені, так як багато хто застряг у подземці. У деяких випадках, за розповідями очевидців, пасажирів просто пускали у метро безкоштовно.

Співробітники метрополітену принесли вибачення жителям столиці і пообіцяли усунути всі несправності найближчим часом.

"За попередніми даними через перевантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП "ГІОЦ" запустить резервну мережу. Звичайно, ми не зможемо змінити ваш вчорашній зіпсований настрій, але ми продовжимо робити все, щоб якомога швидше відвозити вас потрібні вам місця!" – сказано в повідомленні прес-служби.

Крім того, фахівці повідомили, що розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі, щоб "подібна #зрада більше не повторилася".

Також у прес-службі розповіли, як потрібно діяти пасажирам, якщо некоректно спрацювала карта: