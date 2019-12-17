ru
ua

Колапс в метро Києва: що робити, якщо в підземці не працюють системи оплати

Новини » Життя   

У метро Києва розповіли, куди звертатися, якщо не працює карта

У метро Києва двічі за останні два дні стався колапс через збій в роботі систем. Як повідомили в прес-службі метро Києва, проблеми з оплатою проїзду виникли через збій в результаті перевантаження. Жителі столиці обурені, так як багато хто застряг у подземці. У деяких випадках, за розповідями очевидців, пасажирів просто пускали у метро безкоштовно.

Співробітники метрополітену принесли вибачення жителям столиці і пообіцяли усунути всі несправності найближчим часом.

"За попередніми даними через перевантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП "ГІОЦ" запустить резервну мережу. Звичайно, ми не зможемо змінити ваш вчорашній зіпсований настрій, але ми продовжимо робити все, щоб якомога швидше відвозити вас потрібні вам місця!" – сказано в повідомленні прес-служби.

Крім того, фахівці повідомили, що розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі, щоб "подібна #зрада більше не повторилася".

Також у прес-службі розповіли, як потрібно діяти пасажирам, якщо некоректно спрацювала карта:

  • 1. Некоректно спрацювала картка е-квитка (KyivSmartCard і Картка киянина) - зателефонувати на гарячу лінію оператора КП "ГІОЦ" 044-366 55 55 або зайти на сайт оператора і скористатися телеграм-ботом оператора, або звернутися на фб-сторінку KyivSmardCard і залишити повідомлення.
  • 2. Некоректно спрацювала або зламалася картка метро - звернутися в сервісний центр. Вони працюють на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Дарниця", "Політехнічний інститут", "Почайна" та "Хрещатик" з 8:00 до 19:00 без вихідних. Техперерва 12:00-12:30.
  • 3. Некоректно спрацювала безконтактна банківська карта - залишити інформацію ТУТ, вказавши перші та останні 4 цифри номера картки, власника, станцію і час, коли стався випадок.
Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика: добро завжди повертається (фото) Народний депутат заблокував машину пожежних в Одесі: у мережу потрапило відео
Читати всі новини