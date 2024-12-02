Колишня учасниця "Холостяка" назвала ім'я дівчини, яка ідеально підходить Терену: "Вони на одній хвилі"

На її думку, найбільше на роль другої половинки для Терена підходить перекладачка з німецької та волонтерка Інна Бєлєнь.

"Вважаю, що серед усіх учасниць Олександру найбільше підходить Інна, тому що вони з Олександром на одній хвилі. Це дуже важливо для спілкування", - зазначила Дорошко.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

У той же час Вероніка, залишаючи проект, зрозуміла, що вони з Тереном не дуже підходять один одному.

"Чесно кажучи, не була засмучена, я була вдячна за досвід. На той момент уже всередині себе відчула, що ми з Олександром не підходимо один одному для побудови серйозних стосунків", - розповіла вона.

Що відомо про Вероніку Дорошко

Дівчині 29 років, вона переїхала з Херсона до Києва. Працює арт-терапевтом, мріє створити власний арт-центр.

Улюбленим місцем в Україні Вероніка назвала мирний Херсон.

Захоплюється асоціативними картами, пошиттям одягу, духовними практиками та спортом.

"Хочу гармонійних стосунків, у яких два партнери щасливі та мають однакові цінності", - йдеться на сторінці проекту про учасницю.

Вероніка Дорошко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Чому Вероніка Дорошко покинула проект

У п'ятому випуску дівчина сходила на побачення із Тереном. Вона запропонувала намалювати портрети один одного, проте зустріч пішла не за планом.

Олександр хотів розпочати діалог з Веронікою, але дівчина попросила його не відволікати її від процесу.

"В очах Вероніки це виглядало так, ніби ми робимо щось разом", - прокоментував Терен.

Потім вони обговорили результат, але невдовзі між ними виникло непорозуміння через обговорення характеру Вероніки. Терену не сподобалося, що учасниця часто висловлює невдоволення та свої претензії.

А на церемонії троянд Олександр Будько сказав, що вони не підходять один одному.

Вероніка Дорошко (фото: instagram.com/dear.veronika)