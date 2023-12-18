Колишня Остапчука відповіла, чи вдалося їй поділити будинок з екс-чоловіком

На якому етапі процес розподілу майна

За словами Горняк, історія ще не закінчилася. Навіть попри те, що вона та Остапчук будували будинок разом, суперечки продовжуються.

"Крапка, напевно поки що не поставиться. Бо крапка ставиться тоді, коли люди прийняли спільне рішення. Цей будинок ми будували разом в шлюбі і на жаль поки що в нас спір є щодо нього", - пояснила Горняк.

Колишня Остапчука висловилася про скандал навколо будинку (скріншот)

За словами жінки, вони вкладали кошти разом, порівну. Горняк навіть пожартувала, що ніколи не зможе стати утриманкою.

"Ми його разом будували, у нас був розподілений бюджет, хто за що платить. Тобто знаєш, хоч я і кажу, що я хочу бути утриманкою, але поки що не була. Я завжди працювала, працюю, буду працювати і завжди спокійно можу, не знаю, годувати нас, купувати продукти, оплачувати, тобто був розподілений бюджет", - зазначила колишня дружина Остапчука.

При цьому Горняк пояснила, що вона мала б право на половину майна, нажитого у шлюбі, навіть якби не працювала. За законом їй можна претендувати на будинок.

"Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддати з цього будинку. Робить там вже ремонт, наскільки я знаю. Я б і не знала, якби мені не скидували це постійно в Instagram, як вони там обирають щось", - розповіла колишня Остапчука.

Чому Остапчук та його екс-дружина не можуть поділити будинок

Нагадаємо, Горняк та ведучий розлучилися восени минулого року. Остапчук одразу ж почав демонструвати нові стосунки - його обраницею стала Катерина Полтавська. Вони показували, що планують ремонт у будинку під Києвом, а потім колишня ведучого публічно заявила, що половина нерухомості належить їй.