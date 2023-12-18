Бывшая Остапчука ответила, удалось ли ей поделить дом с экс-супругом

На каком этапе процесс деления имущества

По словам Горняка, история еще не закончилась. Даже, несмотря на то, что она и Остапчук строили дом вместе, споры продолжаются.

"Точка, наверное, пока не поставится. Поскольку точка ставится тогда, когда люди приняли совместное решение. Этот дом мы строили вместе в браке и, к сожалению, пока у нас спор есть относительно него", - пояснила Горняк.

Бывшая Остапчука высказалась о скандале вокруг дома (скриншот)

По словам женщины, они вкладывали средства вместе и поровну. Горняк даже пошутила, что никогда не сможет стать содержанкой.

"Мы его вместе строили, у нас был распределен бюджет, кто за что платит. То есть знаешь, хоть я и говорю, что я хочу быть содержанкой, но пока не была. Я всегда работала, работаю, буду работать и всегда спокойно могу, не знаю, кормить нас, покупать продукты, оплачивать, то есть был распределен бюджет", - отметила бывшая супруга Остапчука.

При этом Горняк объяснила, что она имела бы право на половину имущества, нажитого в браке, даже если бы не работала. По закону ей можно претендовать на дом.

"Вторая сторона считает, что мне ничего не нужно отдать из этого дома. Делает там уже ремонт, насколько я знаю. Я бы и не знала, если бы мне не сбрасывали это постоянно в Instagram, как они там выбирают что-то", - рассказала бывшая Остапчука .

Почему Остапчук и его экс-супруга не могут поделить дом

Напомним, Горняк и ведущий развелись осенью прошлого года. Остапчук сразу же начал демонстрировать новые отношения - его избранницей стала Екатерина Полтавская. Они показывали, что планируют ремонт в доме под Киевом, а затем бывшая ведущего публично заявила, что половина недвижимости принадлежит ей.