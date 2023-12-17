Помер відомий грузинський кінорежисер, який порівнював Путіна з Гітлером

Радянський, грузинський і французький кінорежисер Отар Іоселіані помер у віці 89 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на телеканал "Руставі 2" .

Отар Іоселіані помер

За інформацією телеканалу, чоловіка не стало у Тбілісі, куди він нещодавно приїхав з Франції.

Отар Іоселіані (фото: скріншот інтерв'ю з Дмитром Гордоном)

Про смерть Отара також повідомив його друг, фотограф і журналіст Юрій Рост.

"Пішов Отар Іоселіані, великий кінорежисер, прекрасна людина і мій найближчий друг", - йдеться у повідомленні чоловіка.

Для довідки

Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року у Тбілісі і здобув освіту на механіко-математичному факультеті МДУ.

У 1965 році він успішно завершив навчання на режисерському факультеті ВДІКу.

Як режисер, Іоселіані створив такі фільми, як "Листопад", "Жив співочий дрізд" і "Пастораль", які високо оцінила міжнародна спільнота. Їх було відзначено різноманітними нагородами, зокрема й призом ФІПРЕССІ.

З початку 1980-х років режисер розпочав свою творчу діяльність у Франції, де зняв кілька документальних і повнометражних фільмів.

У 1984 році був удостоєний звання Народного артиста Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки.

Його роботи були тричі відзначені спеціальним призом журі на Венеціанському кінофестивалі, а також удостоєні "Срібного ведмедя" та інших заслужених нагород.

У березні 2022 року в одному зі свої інтерв’ю, коментуючи повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Іоселіані заявив, що вважає президента країни-агресорки Володимира Путіна "другим після Адольфа Гітлера".

"Якщо він при своєму розумі, а не просто мерзотник, то кількість жертв, яка висить у нього на руках, які у крові по лікті, просто так йому не зійде, я думаю. І взагалі, мати на чолі держави вбивцю - це просто нестерпно. "Населив" він словесно дивовижну країну Україну фашистами, наркоманами і мерзотниками... Як би ж він подивився у дзеркало на себе. Напевно, милується", - говорив грузинський кіноматографіст.