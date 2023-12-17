ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помер відомий грузинський кінорежисер, який порівнював Путіна з Гітлером

Неділя 17 грудня 2023 16:59
UA EN RU
Помер відомий грузинський кінорежисер, який порівнював Путіна з Гітлером Отар Іоселіані (фото: t.me/yuryrostvzglyad)
Автор: Іванна Пашкевич

Радянський, грузинський і французький кінорежисер Отар Іоселіані помер у віці 89 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на телеканал "Руставі 2".

Отар Іоселіані помер

За інформацією телеканалу, чоловіка не стало у Тбілісі, куди він нещодавно приїхав з Франції.

Помер відомий грузинський кінорежисер, який порівнював Путіна з Гітлером

Отар Іоселіані (фото: скріншот інтерв'ю з Дмитром Гордоном)

Про смерть Отара також повідомив його друг, фотограф і журналіст Юрій Рост.

"Пішов Отар Іоселіані, великий кінорежисер, прекрасна людина і мій найближчий друг", - йдеться у повідомленні чоловіка.

Для довідки

Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року у Тбілісі і здобув освіту на механіко-математичному факультеті МДУ.

У 1965 році він успішно завершив навчання на режисерському факультеті ВДІКу.

Як режисер, Іоселіані створив такі фільми, як "Листопад", "Жив співочий дрізд" і "Пастораль", які високо оцінила міжнародна спільнота. Їх було відзначено різноманітними нагородами, зокрема й призом ФІПРЕССІ.

З початку 1980-х років режисер розпочав свою творчу діяльність у Франції, де зняв кілька документальних і повнометражних фільмів.

У 1984 році був удостоєний звання Народного артиста Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки.

Його роботи були тричі відзначені спеціальним призом журі на Венеціанському кінофестивалі, а також удостоєні "Срібного ведмедя" та інших заслужених нагород.

У березні 2022 року в одному зі свої інтерв’ю, коментуючи повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Іоселіані заявив, що вважає президента країни-агресорки Володимира Путіна "другим після Адольфа Гітлера".

"Якщо він при своєму розумі, а не просто мерзотник, то кількість жертв, яка висить у нього на руках, які у крові по лікті, просто так йому не зійде, я думаю. І взагалі, мати на чолі держави вбивцю - це просто нестерпно. "Населив" він словесно дивовижну країну Україну фашистами, наркоманами і мерзотниками... Як би ж він подивився у дзеркало на себе. Напевно, милується", - говорив грузинський кіноматографіст.

Раніше друг Меттью Перрі шокував заявою про останні тижні життя актора.

Також ми розповідали, що помер легендарний рок-музикант з AC/DC.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія