50-річна Олена Мозгова показалася без макіяжу і поставила на місце хейтерів (фото)

Українська продюсерка Олена Мозгова виклала у соцмережах фото без макіяжу і відповіла хейтерам, які стверджують, що вона вдавалася до пластичних операцій.

Так, користувачі мережі закидають 50-річній доньці Народного артиста України, композитора та співака Миколи Мозгового , що вона має гарний вигляд, адже робила пластику.

Олена не стала миритися з подібними зауваженнями і наголосила, що такі коментарі, як правило, надходять від людей, які самі приховують своє обличчя.

"Цікаво, що ті, хто пишуть в коментарях "та ясно, то все пластика", як правило, на аватарці мають квіточку, котика чи ще щось прекрасне. Чи є ще другий варіант, коли на аватарці персонаж, який можна знімати без гриму у фільмі жахів…Друзі, я за красу! І зовнішню, і внутрішню, бо страшного в нашому житті і так вистачає…", - знаписала продюсерка.

Олена Мозгова (фото: facebook.com/mozgovaolena74)

Щоб заспокоїти допитливих критиків, Олена Мозгова поділилася відвертою фотографією, на якій постала у всій своїй природній красі. На знімку зірка була без макіяжу і обійшлася без фотошопу та фільтрів.

"Ось фото "вдома на кухні". Без професійного макіяжу, без брендових суконь, без прикрас і зайвих понтів. Що ми бачимо? 50 рочків дівчиську, яка і досі мріє про щось недосяжне, яка не втомилась любити і дарувати це відчуття, яка вміє цінувати справжнє: дружбу, любов, емоції, вчинки, сльози і радість", - написала Мозгова.

Реакція юзерів

Під дописом користувачі мережі зазначили, що Олені не потрібен макіяж, адже вона красива і без нього.

Яка краса, то краса, навіть без супер макіяжу

Гарна дівчинка

Ну на 50 не тягнете, ще далеко, а мрії ...хай через багато років ви завжди мріяли Здоров'я

Без брендових суконь, професійного макіяжу та зайвих понтів 50 років дівчинка виглядає навіть краще, ніж з усім вищепереліченим

Олена Мозгова (фото: facebook.com/mozgovaolena74)

До слова, у попередньому дописі Мозгова поділилася своєю думкою про омолоджувальні процедури, заявивши, що вважає їх корисними, якщо застосовувати їх з обережністю і розумом.

"Я не проти пластичної хірургії, я не проти уколів краси і не проти фоторедакторів, я це робила і роблю в розумних дозах, щоб не спотворити, а підтримати те, що є, те, що вже дано", - заявила продюсерка, відповідаючи критикам на звинувачення в тому, що її краса - заслуга "пластики".