Колишній Трінчер опинився під крапельницями: "Припинив себе контролювати"

Блогер Олександр Волошин, який нещодавно розлучився зі співачкою Анною Трінчер, розповів про проблеми. Як виявилося, чоловік опинився під крапельницями і знає, чому так сталося.
Що сталося з Волошиним, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка та Telegram-канал блогера.
Так, колишній обранець Трінчер виклав фото, на якому він лежить під крапельницями. При цьому блогер спочатку не став пояснювати, що з ним сталося.
Але згодом Волошин розповів, що це - наслідки "бурхливого вечора". Як виявилося, чоловіку знадобилася допомога після вживання алкоголю.
Колишній Трінчер показався під крапельницями (скріншот)
Сам блогер зазначив, що перестав себе контролювати. А тому нині вирішив обмежити споживання алкогольних напоїв.
"Тепер я можу пити тільки 1 раз в тиждень, на вихідних! Якщо є привід, то 2 рази - це не критично! Бо зараз я взагалі перестав контролювати себе. Десь останні два тижні особливо! Тому починаєм трансформацію, панове", - написав Волошин.
Волошин розповів про проблеми (скріншот)
При цьому чоловік зазначив, що планував чимало справ на ці дні. Але він "не може тримати себе у руках".
Блогер та співачка оголосили про розлучення восени 2023 року (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Чутки навколо пари почали ходити ще давно. Так, у вересні 2023 року блогер Богдан Беспалов заявив, що Трінчер розлучилася з Волошиним через його зраду.
Втім, зіркова пара цю інформацію не підтверджувала. Лише у листопаді співачка заявила, що розлучається з Волошиним за рік після весілля.
Нагадаємо, нещодавно українка з найбільшими вилицями схудла на 12 кг та перенесла ще одну "пластику".
Окрім цього, раніше Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу.