Колишній Трінчер опинився під крапельницями: "Припинив себе контролювати"

Волошин опинився під крапельницею

Так, колишній обранець Трінчер виклав фото, на якому він лежить під крапельницями. При цьому блогер спочатку не став пояснювати, що з ним сталося.

Але згодом Волошин розповів, що це - наслідки "бурхливого вечора". Як виявилося, чоловіку знадобилася допомога після вживання алкоголю.

Колишній Трінчер показався під крапельницями (скріншот)

Сам блогер зазначив, що перестав себе контролювати. А тому нині вирішив обмежити споживання алкогольних напоїв.

"Тепер я можу пити тільки 1 раз в тиждень, на вихідних! Якщо є привід, то 2 рази - це не критично! Бо зараз я взагалі перестав контролювати себе. Десь останні два тижні особливо! Тому починаєм трансформацію, панове", - написав Волошин.

Волошин розповів про проблеми (скріншот)

При цьому чоловік зазначив, що планував чимало справ на ці дні. Але він "не може тримати себе у руках".

Блогер та співачка оголосили про розлучення восени 2023 року (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Що відомо про розлучення Трінчер та Волошина

Чутки навколо пари почали ходити ще давно. Так, у вересні 2023 року блогер Богдан Беспалов заявив, що Трінчер розлучилася з Волошиним через його зраду.

Втім, зіркова пара цю інформацію не підтверджувала. Лише у листопаді співачка заявила, що розлучається з Волошиним за рік після весілля.