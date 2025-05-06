Колишній розробник Rockstar зробив важливу заяву про GTA 6

Коли вийде GTA 6

Як відомо, Grand Theft Auto VI вийде 26 травня 2026 року, а не восени 2025-го, як планувалося раніше. Таку дату компанія озвучила вперше.

За словами Оббе, якби компанія не була впевнена у своїх планах, то точну дату не називала б.

Гра з’явиться на консолях, а ПК-версія - не раніше 2027-го

Офіційно анонсована дата стосується лише консолей поточного покоління - PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Версія для ПК традиційно затримається і, ймовірно, вийде орієнтовно через рік після консольного релізу.

Хоча деякі фанати припускають, що затримка пов’язана саме з одночасною підготовкою ПК-версії, Вермей спростовує це припущення. За його словами, рішення про перенесення пов’язане з іншими факторами, зокрема з оптимізацією та фінальним поліруванням гри.

Глибший сенс у виборі дати: гравці помітили цікаву деталь

Цікаву паралель знайшли фанати у виборі нової дати - 26 травня. Вона збігається з річницею похорону Бонні – тієї самої, яка разом з Клайдом напочатку 1900-х прославилася пограбуваннями банків та іншими кримінальними пригодами.

А головні персонажі GTA 6, Люсія та Джейсон, як відомо, натхненні цими реальними фігурами американського кримінального фольклору. Принаймні, перший і єдиний трейлер натякав саме на це.

Варто зауважити, що у газеті Texas History Notebook за 1934 рік була новина про те, що похорон Клайда пройшов 25 травня на заході сонця, а церемонія поховання Бонні відбулася наступного дня, 26 травня.

До цього фани культової гри вважали, що реліз відбудеться 23 травня - у день загибелі Бонні та Клайда. Однак Rockstar Games обрала інший символічний день.

Чи матиме гра переклад українською мовою?

На жаль, станом на травень 2025 року Rockstar Games не підтвердила наявність української локалізації - ані в субтитрах, ані в інтерфейсі, а тим більше в озвученні.

До слова, у попередніх іграх серії українська мова також була відсутня, що викликало чимало обурення серед гравців з України.

Українська ігрова спільнота вже неодноразово зверталася до Rockstar із запитами про додавання української локалізації. Після початку повномасштабної війни в Україні попит на локалізований контент значно зріс, а багато інших студій - від CD Projekt Red до Sony - вже додають українську до своїх релізів.

Крім того, за останні роки український ринок відеоігор активно зростає, ігри з повноцінною локалізацією показують кращі продажі та вищу лояльність аудиторії.