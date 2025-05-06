Колишній розробник Rockstar зробив важливу заяву про GTA 6

Компанія Rockstar Games днями офіційно оголосила про перенесення довгоочікуваного релізу Grand Theft Auto VI. І більше зміни дат виходу гри не буде.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву колишнього співробітника Rockstar North та інсайдера Оббе Вермея у соцмережі Х.
Як відомо, Grand Theft Auto VI вийде 26 травня 2026 року, а не восени 2025-го, як планувалося раніше. Таку дату компанія озвучила вперше.
За словами Оббе, якби компанія не була впевнена у своїх планах, то точну дату не називала б.
Офіційно анонсована дата стосується лише консолей поточного покоління - PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Версія для ПК традиційно затримається і, ймовірно, вийде орієнтовно через рік після консольного релізу.
Хоча деякі фанати припускають, що затримка пов’язана саме з одночасною підготовкою ПК-версії, Вермей спростовує це припущення. За його словами, рішення про перенесення пов’язане з іншими факторами, зокрема з оптимізацією та фінальним поліруванням гри.
Цікаву паралель знайшли фанати у виборі нової дати - 26 травня. Вона збігається з річницею похорону Бонні – тієї самої, яка разом з Клайдом напочатку 1900-х прославилася пограбуваннями банків та іншими кримінальними пригодами.
А головні персонажі GTA 6, Люсія та Джейсон, як відомо, натхненні цими реальними фігурами американського кримінального фольклору. Принаймні, перший і єдиний трейлер натякав саме на це.
Варто зауважити, що у газеті Texas History Notebook за 1934 рік була новина про те, що похорон Клайда пройшов 25 травня на заході сонця, а церемонія поховання Бонні відбулася наступного дня, 26 травня.
До цього фани культової гри вважали, що реліз відбудеться 23 травня - у день загибелі Бонні та Клайда. Однак Rockstar Games обрала інший символічний день.
На жаль, станом на травень 2025 року Rockstar Games не підтвердила наявність української локалізації - ані в субтитрах, ані в інтерфейсі, а тим більше в озвученні.
До слова, у попередніх іграх серії українська мова також була відсутня, що викликало чимало обурення серед гравців з України.
Українська ігрова спільнота вже неодноразово зверталася до Rockstar із запитами про додавання української локалізації. Після початку повномасштабної війни в Україні попит на локалізований контент значно зріс, а багато інших студій - від CD Projekt Red до Sony - вже додають українську до своїх релізів.
Крім того, за останні роки український ринок відеоігор активно зростає, ігри з повноцінною локалізацією показують кращі продажі та вищу лояльність аудиторії.
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