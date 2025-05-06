Бывший разработчик Rockstar сделал важное заявление о GTA 6

Когда выйдет GTA 6

Как известно, Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года, а не осенью 2025-го, как планировалось ранее. Такую дату компания озвучила впервые.

По словам Оббе, если бы компания не была уверена в своих планах, то точную дату не называла бы.

Игра появится на консолях, а ПК-версия - не раньше 2027-го

Официально анонсированная дата касается только консолей текущего поколения - PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК традиционно задержится и, вероятно, выйдет ориентировочно через год после консольного релиза.

Хотя некоторые фанаты предполагают, что задержка связана именно с одновременной подготовкой ПК-версии, Вермей опровергает это предположение. По его словам, решение о переносе связано с другими факторами, в частности с оптимизацией и финальной полировкой игры.

Более глубокий смысл в выборе даты: игроки заметили интересную деталь

Интересную параллель нашли фанаты в выборе новой даты - 26 мая. Она совпадает с годовщиной похорон Бонни - той самой, которая вместе с Клайдом в начале 1900-х прославилась ограблениями банков и другими криминальными приключениями.

А главные персонажи GTA 6, Люсия и Джейсон, как известно, вдохновлены этими реальными фигурами американского криминального фольклора. По крайней мере, первый и единственный трейлер намекал именно на это.

Стоит заметить, что в газете Texas History Notebook за 1934 год была новость о том, что похороны Клайда прошли 25 мая на закате солнца, а церемония захоронения Бонни состоялась на следующий день, 26 мая.

До этого фаны культовой игры считали, что релиз состоится 23 мая - в день гибели Бонни и Клайда. Однако Rockstar Games выбрала другой символический день.

Будет ли у игры перевод на украинский язык?

К сожалению, по состоянию на май 2025 года Rockstar Games не подтвердила наличие украинской локализации - ни в субтитрах, ни в интерфейсе, а тем более в озвучке.

К слову, в предыдущих играх серии украинский язык также отсутствовал, что вызвало немало возмущения среди игроков из Украины.

Украинское игровое сообщество уже неоднократно обращалось к Rockstar с запросами о добавлении украинской локализации. После начала полномасштабной войны в Украине спрос на локализованный контент значительно вырос, а многие другие студии - от CD Projekt Red до Sony - уже добавляют украинский в свои релизы.

Кроме того, за последние годы украинский рынок видеоигр активно растет, игры с полноценной локализацией показывают лучшие продажи и более высокую лояльность аудитории.