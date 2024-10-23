Подорож по всесвіту GTA. В якому порядку найкраще проходити серію ігор Grand Theft Auto

Серія ігор Grand Theft Auto- це справжня легенда, яка завоювала серця мільйонів геймерів по всьому світу. Якщо ви вирішили поринути в цей світ з нуля або хочете згадати пройдені розділи, питання про порядок проходження може бути актуальним.

Про те, з якої частини найкраще почати подорож по всесвіту GTA, щоб отримати максимум задоволення та занурення в історію гри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний веб-сайт про відеоігри та розваги Dexerto .

GTA: London 1961 та 1969

Grand Theft Auto залишала Північну Америку лише один раз, і це було у двох пакетах розширення для оригінальної гри GTA. Вирушаючи до Лондона, Англія, гравці потрапляють до столиці Великобританії 1960-х років, повної таких знакових визначних пам'яток, як Біг-Бен та червоні двоповерхові автобуси, що мчаться лівою смугою дороги.

У цих пакетах місій ви берете на себе управління одним із восьми молодих злочинців, які сподіваються захопити владу в Лондоні та стати новим ватажком організованої злочинності міста.

GTA: London 1961 та 1969 (фото: Dexerto)

GTA: Vice City Stories, 1984

У приквелі до Vice City ви прибуваєте в місто в ролі Віктора Венса, злісного звільненого з армії після того, як його спіймали на невдалій угоді з наркотиками зі своїм корумпованим сержантом Джеррі Мартінесом.

За допомогою свого брата Ленса Віктор виявляється втягнутим у злочинний світ Vice City, що закінчується вибуховою перестрілкою на даху зі злочинною родиною Фореллі, включаючи Томмі Версетті.

GTA: Vice City Stories, 1984 (фото: Dexerto)

GTA: Vice City, 1986

Через два роки після Vice City Stories ми з'єднуємося з Томмі Версетті, який повернувся на вулиці після тюремного терміну. Відправлений до Вайс-Сіті Сонні Фореллі, Томмі потрапляє в засідку через наркоугоди, залишаючи його без грошей та перспектив.

Замість здатися, Версетті вирішує захопити місто, переслідуючи гангстерів, байкерські банди і навіть політиків у своєму прагненні відновитися на волі.

GTA: Vice City, 1986 (фото: Dexerto)

GTA: San Andreas, 1992

San Andreas - одна з найпопулярніших ігор GTA всіх часів, що переносить гравців зі східного узбережжя Vice та Liberty City у переосмислену версію Каліфорнії.

CJ, наш головний герой, повертається до міста через п'ять років після вбивства своєї матері.

Звинувачений у вбивстві, Сі Джей потрапляє у світ бандитських розборок, ведучи бої на вулицях і одночасно намагаючись зберегти решту своєї родини.

GTA: San Andreas, 1992 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto, 1997

Найперша частина серії - єдина, дія якої відбувається у трьох місцях: Сан-Андреас, Ліберті-Сіті і Вайс-Сіті, всі вони представлені в Grand Theft Auto.

Дія гри відбувається наприкінці 1990-х років, ви керуєте мовчазним злочинцем, який працює на злочинну родину Веркотті, виступаючи в ролі найманого головоріза та водія для втечі.

Grand Theft Auto, 1997 (фото: Dexerto)

GTA: Liberty City Stories, 1998

Liberty City Stories переносить нас у 1998 рік, де Тоні Сіпріані знайомиться з Вінченцо Чиллі. Переконаний Сальваторе зі злочинної родини Леоне зробити для нього деяку роботу, Тоні опиняється в центрі суперечки між Леоне та Сіндакко, яка переростає у битви по всьому місту, включаючи Тріади, Колумбійський картель та сицилійців.

GTA: Liberty City Stories, 1998 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 2, 1999

Grand Theft Auto 2 не повідомляє вам, коли відбувається дія гри. Існує безліч теорій, деякі з яких припускають, що вона відбувається у 2013 році, але найпопулярніша ідея полягає в тому, що вона відбувається у 1999 році.

Це тому, що ведучий на радіо прокоментував, що "міленіум наближається", який стався 2000 року.

Grand Theft Auto 2, 1999 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto Advance, 2000

Приквел до GTA 3, Grand Theft Auto Advance, відбувається у 2000 році і слідує за Майком, який бореться, щоб помститися за смерть свого друга. Дія відбувається в Ліберті-Сіті, Майк пробиває собі шлях через злочинні угруповання, що населяють місто, що призводить до драматичного протистояння з Uptown Yardies.

Grand Theft Auto Advance, 2000 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 3, 2001

GTA 3 - знаковий момент у серії, оскільки це вперше, коли ми отримали 3D-версію гри. Дія гри відбувається в Ліберті-Сіті у 2001 році, одразу після подій GTA Advanced.

Фанати грають за Клода, який шукає свою колишню дівчину Каталіну, яка жорстоко застрелила його та зрадила заради Колумбійського картелю під час пограбування банку.

Grand Theft Auto 3, 2001 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 4, 2008

GTA 4 повертає нас у Ліберті-Сіті, хоча події відбуваються через сім років, у 2008 році. Ви граєте за Ніко Белліка, який став одним із найзнакових персонажів серії, серба, який вирушив у подорож, щоб втілити американську мрію після злочинного та військового життя у Східній Європі.

Однак, як і у всіх іграх серії GTA, Ніко знову занурюється у світ лихварів та наркоторговців, одночасно знаходячи час, щоб пограти у боулінг зі своїм кузеном Романом.

Grand Theft Auto 4, 2008 (фото: Dexerto)

GTA: Chinatown Wars, 2009

Дія гри Chinatown Wars, розробленої для портативних консолей та мобільних пристроїв, відбувається у 2009 році. У ній розповідається про Хуан Лі, який намагається з'ясувати, хто вбив його батька, ватажка Тріади, та повернути сімейний меч Хуан - вкрадену у нього реліквію.

GTA: Chinatown Wars, 2009 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 5, 2013

Події GTA 5 відбуваються в 2013 році і оповідають про історії Майкла, Франкліна та Тревора - трьох абсолютно різних особистостей, які зібралися разом у Лос-Сантосі, щоб здійснити серію пограбувань, вести війну з бандами та спробувати вижити, поки корумповані федерали намагаються зробити їх пішаками у своїй зловісній грі.

Grand Theft Auto 5, 2013 (фото: Dexerto)