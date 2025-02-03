Колишній "Холостяк" вперше за довгий час показав трьох дітей: милі сімейні фото

Чмерковський показав сімейну ідилію: як він проводить час на вихідних із дітьми.



Максим Чмерковський показав трьох дітей (фото: instagram.com/maksimc)

"Досі не знаю, як це все сталося, але я такий щасливий, що це все сталося! Скажений ранок і однакові піжами стали простим збігом", - підписав він серію знімків.

На фото щасливий батько тримає на руках 6-місячного Мілана-Максима і півторарічного Ріо. Поруч на дивані лежить старший син Чмерковського - 8-річний Шай. Усі хлопчики одягнені в однакові піжами.



Максим Чмерковський із синами (фото: instagram.com/maksimc)

Участь Чмерковського в "Холостяку"

Романтичне реаліті, першим героєм якого став танцюрист Чмерковський, вийшло на екрани 2011 року. У фіналі він обрав Олександру Шульгіну. Однак її стосунки з американським танцюристом українського походження тривали не довго.

Чмерковський запросив Шульгіну до США, вона відкрила візу і прилетіла. Олександра жила з Максом, пара деякий час насолоджувалася стосунками. Однак потім вони розійшлися.

Дівчина повернулася в Україну, намагалася будувати кар'єру на українському телебаченні, здобула диплом спортивного дієтолога, а також стала сертифікованим фітнес-тренером і коучем.

Нині Шульгіна живе у США, вона знайшла чоловіка, ім'я якого не розголошує, а називає Суперменом. У них дві доньки.



Макс Чмерковський і Олександра Шульгіна на "Холостяку" (скріншот)

Особисте життя Макса Чмерковського

Макс Чмерковський зі своєю майбутньою дружиною, танцівницею Петою Маргатройд, разом із 2013 року, а одружилася пара 2017 року - вже після народження первістка.



Весілля Макса Чмерковського (фото: instagram.com/petamurgatroyd)

У січні 2017 року у пари народився син Шай. Після перших пологів танцівниця перенесла три викидні. Перша вагітність перервалася восени 2020 року, третя - восени 2021. Також у дружини "Холостяка-1" була невдала спроба ЕКЗ.

18 червня 2023 року Пета Маргатройд народила другого сина, якого назвали Ріо Джоном, а через 4 місяці знову завагітніла.

12 липня 2024 року у пари народився третій син - Мілан-Максим.



Макс Чмерковський із сім'єю (фото: instagram.com/petamurgatroyd)