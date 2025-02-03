Бывший "Холостяк" впервые за долгое время показал троих детей: милые семейные фото

Чмерковский показал семейную идиллию: как он проводит время на выходных с детьми.



Максим Чмерковский показал троих детей (фото: instagram.com/maksimc)

"До сих пор не знаю, как это все произошло, но я так счастлив, что это все произошло! Бешеное утро и одинаковые пижамы стали простым совпадением", - подписал он серию снимков.

На фото счастливый отец держит на руках 6-месячного Милана-Максима и полуторагодовалого Рио. Рядом на диване лежит старший сын Чмерковского - 8-летний Шай. Все мальчики одеты в одинаковые пижамы.



Максим Чмерковский с сыновьями (фото: instagram.com/maksimc)

Участие Чмерковского в "Холостяке"

Романтическое реалити, первым героем которого стал танцор Чмерковский, вышло на экраны в 2011 году. В финале он выбрал Александру Шульгину. Однако ее отношения с американским танцором украинского происхождения длились не долго.

Чмерковский пригласил Шульгину в США, она открыла визу и прилетела. Александра жила с Максом, пара некоторое время наслаждалась отношениями. Однако затем они разошлись.

Девушка вернулась в Украину, пыталась строить карьеру на украинском телевидении, получила диплом спортивного диетолога, а также стала сертифицированным фитнес-тренером и коучем.

Сейчас Шульгина живет в США, она нашла мужчину, имя которого не разглашает, а называет Суперменом. У них две дочери.



Макс Чмерковский и Александра Шульгина на "Холостяке" (скриншот)

Личная жизнь Макса Чмерковского

Макс Чмерковский со своей будущей супругой, танцовщицей Петой Маргатройд вместе с 2013 года, а поженилась пара в 2017 году - уже после рождения первенца.



Свадьба Макса Чмерковского (фото: instagram.com/petamurgatroyd)

В январе 2017 года у пары родился сын Шай. После первых родов танцовщица перенесла три выкидыша. Первая беременность прервалась осенью 2020 года, третья - осенью 2021. Также у жены "Холостяка-1" была неудачная попытка ЭКО.

18 июня 2023 года Пета Маргатройд родила второго сына, которого назвали Рио Джоном, а спустя 4 месяца снова забеременела.

12 июля 2024 года у пары родился третий сын - Милан-Максим.



Макс Чмерковский с семьей (фото: instagram.com/petamurgatroyd)