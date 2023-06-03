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Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше став батьком (фото)

Іраклі Макацарія став батьком (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Юлія Гаюк

38-річний колишній учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше став батьком. У бізнесмена народився син.

Про це Іраклі повідомив фанатам на своїй сторінці в Instagram.

У сторіс Макацарія опублікував кілька відео того, як його зустрічають близькі біля пологового. На кадрах видно, що новоспечений батько не стримує сліз.

Можемо припустити, що Іраклі був присутнім на пологах, адже вийшов до рідних у медичному халаті.

Скриншоти: Styler

Пізніше стало відомо, що дружина Ліза народила хлопчика, якого назвали Георгій.

Нагадаємо, що колишній холостяк Іраклі Макацарія одружений із 21-річною Лізою Чічуа. Про вагітність дружини знаменитість розповів в середині травня, коли термін уже добігав кінця.

Іраклі Макацарія із дружиною Лізою (фото: instagram.com/maqatsa)

Раніше ми розповідали, з ким після розлучення Камалії та Захура залишилися їхні діти.

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ХолостякдітиИракли Макацария