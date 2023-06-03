Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)

В сторис Макацария опубликовал несколько видео того, как его встречают близкие возле роддома. На кадрах видно, что новоиспеченный отец не сдерживает слезы.

Можем предположить, что Иракли присутствовал на родах, потому что вышел к родным в медицинском халате.

Скриншоты: Styler

Позже стало известно, что жена Лиза родила мальчика, которого назвали Георгием.

Напомним, что бывший холостяк Иракли Макацария женат на 21-летней Лизе Чичуа. О беременности жены знаменитость рассказал в мае, когда срок уже подходил к концу.

Иракли Макацария с супругой Лизой (фото: instagram.com/maqatsa)