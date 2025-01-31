Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге став батьком: перше фото та ім’я дитини

Макацарія розсекретив ім'я новонародженої доньки

Ексхолостяк сьогодні вранці вийшов у Stories у медичній шапочці та халаті, натякнувши, що він уже перебуває в пологовому будинку.



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Потім стало відомо, що у нього народилася донечка. Він опублікував у своєму блозі зворушливе фото крихітної ручки з "биркою" і розсекретив ім'я дитини.

"Ніна Макацарія. Ласкаво просимо!" - написав він.



Новонароджена дочка Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/maqatsa)

Зазначимо, що це друга дитина ексхолостяка і його молодої дружини. Дівчинка народилася з вагою 3350 г і зростом 50 см.

Як відреагували в мережі

Фоловери тут же почали вітати його з радісною подією:

"Найщиріші привітання! Це неймовірне щастя! Любові та радості", - зазначив ведучий Григорій Решетнік

"Вітаю!" - написав хореограф Женя Кот

"Вітаємо", - відмітив телеведучий Володимир Остапчук

"Вітаємо. Видно, що народилася справжня дівчина, одразу з манікюром"

"Привітання з України"

"Які маленькі нігтики. Нехай росте здоровою".



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Нагадаємо, Іраклі цього року виповниться 40 років. Він живе і працює в Грузії, проте деякий час будував кар'єру в Україні.

У 2016 році був головним героєм шоу "Холостяк" в Україні. Він подарував каблучку Олені Лесик, проте стосунки після закінчення проєкту не склалися.

Іраклі брав участь і в інших українських шоу, зокрема, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска".

Свою майбутню дружину Лізу Чічуа, яка молодша за нього на 17 років, зустрів у Грузії, побачивши дівчину в черзі перед концертом відомого грузинського гурту.

У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханій на вершині гори в Тбілісі, а в липні того самого року закохані зіграли пишне весілля в грузинських традиціях і повінчалися.

У червні 2023 року пара вперше стала батьками - народився хлопчик, якого назвали Георгієм.

А восени 2024 року ексхолостяк приголомшив новиною, що незабаром стане батьком вдруге. Разом із найближчими людьми Іраклі та Ліза розсекретили стать дитини на гендер-паті.



Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)