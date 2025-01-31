Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге став батьком: перше фото та ім’я дитини

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6", став батьком вдруге. Його молода дружина Ліза Чічуа сьогодні, 31 січня, народила доньку.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.
Ексхолостяк сьогодні вранці вийшов у Stories у медичній шапочці та халаті, натякнувши, що він уже перебуває в пологовому будинку.
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Потім стало відомо, що у нього народилася донечка. Він опублікував у своєму блозі зворушливе фото крихітної ручки з "биркою" і розсекретив ім'я дитини.
"Ніна Макацарія. Ласкаво просимо!" - написав він.
Новонароджена дочка Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/maqatsa)
Зазначимо, що це друга дитина ексхолостяка і його молодої дружини. Дівчинка народилася з вагою 3350 г і зростом 50 см.
Фоловери тут же почали вітати його з радісною подією:
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Нагадаємо, Іраклі цього року виповниться 40 років. Він живе і працює в Грузії, проте деякий час будував кар'єру в Україні.
У 2016 році був головним героєм шоу "Холостяк" в Україні. Він подарував каблучку Олені Лесик, проте стосунки після закінчення проєкту не склалися.
Іраклі брав участь і в інших українських шоу, зокрема, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска".
Свою майбутню дружину Лізу Чічуа, яка молодша за нього на 17 років, зустрів у Грузії, побачивши дівчину в черзі перед концертом відомого грузинського гурту.
У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханій на вершині гори в Тбілісі, а в липні того самого року закохані зіграли пишне весілля в грузинських традиціях і повінчалися.
У червні 2023 року пара вперше стала батьками - народився хлопчик, якого назвали Георгієм.
А восени 2024 року ексхолостяк приголомшив новиною, що незабаром стане батьком вдруге. Разом із найближчими людьми Іраклі та Ліза розсекретили стать дитини на гендер-паті.
Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)