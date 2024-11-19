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Дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Вівторок 19 листопада 2024 15:45
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Дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності Іраклі Макацарія з дружиною Лізою (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Катерина Собкова

Дружина грузинського бізнесмена і колишнього учасника українського реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6" Іраклі Макацарія Ліза Чічуа, яка зараз перебуває на останньому місяці вагітності, показала нові фото з животиком, що помітно округлився.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 22-річної дівчини.

Для "вагітної" фотосесії вона обрала коротку сукню із напівпрозорого шифону пліссе. Вбрання ніжно-блакитного відтінку прикрашали об'ємні рукави, які гарно майоріли в той час, коли дівчина позувала для фото.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітностіДружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Дружина бізнесмена (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Свій образ вона доповнила природним макіяжем і розпущеним волоссям. Від прикрас та взуття кохана ексхолостяка відмовилася.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітностіДружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Ліза Чічуа (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Незважаючи на те, що дівчина має народити вже в січні 2025 року, на знімках вона виглядає чудово і просто світиться від щастя.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітностіДружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Дружина Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Як складалося особисте життя Іраклі Макацарія

Зазначимо, що грузинський бізнесмен шукав своє кохання в Україні в 2016 році і тоді подарував обручку Альоні Лесик. Однак незабаром після закінчення "Холостяка" пара розлучилася. Більше того, Лесик написала провокаційний пост в мережі, принизивши публічно Іраклі.

Після участі у проекті йому приписували романи з фітнес-тренером Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою.

Однак серце красеня підкорила дівчина на ім'я Ліза Чічуа, яка молодша за нього на 17 років.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

Як розвивалися стосунки з Лізою Чічуа

Свою майбутню дружину Макацарія зустрів у Грузії випадково, побачивши дівчину у черзі перед концертом відомого грузинського гурту. Однак відносини почалися не відразу.

Іраклі дізнався про неї більше через спільних знайомих і почав писати в мережі. Він завойовував серце дівчини, надіславши їй улюблені солодощі - чурчхелу.

У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханої на вершині гори у Тбілісі, а в липні того ж року закохані зіграли пишне весілля у грузинських традиціях та повінчалися.

Вже за рік у них народився син Георгій. А у жовтні 2024-го стало відомо, що пара готується стати батьками вдруге. Цього разу вони чекають на дівчинку.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітностіДружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Подружжя на весіллі, а також із сином (фото: instagram.com/maqatsa)

Раніше вагітна зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна відверто висловилася про розлучення і нове кохання.

Також стало відомо, що вагітна дружина Володимира Остапчука раптово показалася у лікарні.

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