Дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

Дружина грузинського бізнесмена і колишнього учасника українського реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6" Іраклі Макацарія Ліза Чічуа, яка зараз перебуває на останньому місяці вагітності, показала нові фото з животиком, що помітно округлився.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 22-річної дівчини.

Для "вагітної" фотосесії вона обрала коротку сукню із напівпрозорого шифону пліссе. Вбрання ніжно-блакитного відтінку прикрашали об'ємні рукави, які гарно майоріли в той час, коли дівчина позувала для фото.

Дружина бізнесмена (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Свій образ вона доповнила природним макіяжем і розпущеним волоссям. Від прикрас та взуття кохана ексхолостяка відмовилася.

Ліза Чічуа (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Незважаючи на те, що дівчина має народити вже в січні 2025 року, на знімках вона виглядає чудово і просто світиться від щастя.

Дружина Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Як складалося особисте життя Іраклі Макацарія

Зазначимо, що грузинський бізнесмен шукав своє кохання в Україні в 2016 році і тоді подарував обручку Альоні Лесик. Однак незабаром після закінчення "Холостяка" пара розлучилася. Більше того, Лесик написала провокаційний пост в мережі, принизивши публічно Іраклі.

Після участі у проекті йому приписували романи з фітнес-тренером Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою.

Однак серце красеня підкорила дівчина на ім'я Ліза Чічуа, яка молодша за нього на 17 років.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

Як розвивалися стосунки з Лізою Чічуа

Свою майбутню дружину Макацарія зустрів у Грузії випадково, побачивши дівчину у черзі перед концертом відомого грузинського гурту. Однак відносини почалися не відразу.

Іраклі дізнався про неї більше через спільних знайомих і почав писати в мережі. Він завойовував серце дівчини, надіславши їй улюблені солодощі - чурчхелу.

У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханої на вершині гори у Тбілісі, а в липні того ж року закохані зіграли пишне весілля у грузинських традиціях та повінчалися.

Вже за рік у них народився син Георгій. А у жовтні 2024-го стало відомо, що пара готується стати батьками вдруге. Цього разу вони чекають на дівчинку.

Подружжя на весіллі, а також із сином (фото: instagram.com/maqatsa)