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Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом: первое фото и имя ребенка

Иракли Макацария с супругой Лизой (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Катерина Собкова

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском реалити-шоу про любовь "Холостяк-6", стал отцом во второй раз. Его молодая супруга Лиза Чичуа сегодня, 31 января, родила дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Макацария рассекретил имя новорожденной дочери

Экс-холостяк сегодня утром вышел в Stories в медицинской шапочке и халате, намекнув, что он уже находится в роддоме.

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Затем стало известно, что у него родилась дочь. Он опубликовал в своем блоге трогательное фото крохотной ручки с "биркой" и рассекретил имя ребенка.

"Нина Макацария. Добро пожаловать!" - написал он.

Новорожденная дочь Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

Отметим, что это второй ребенок экс-холостяка и его молодой супруги. Девочка родилась с весом 3350 г и ростом 50 см.

Как отреагировали в сети

Фолловеры тут же принялись поздравлять его с радостным событием:

  • "Самые искренние поздравления! Это невероятное счастье! Любви и радости", - отметил ведущий Григорий Решетник
  • "Поздравляю!" - написал хореограф Женя Кот
  • "Поздравляем", - отметил телеведущий Владимир Остапчук
  • "Поздравляем. Видно, что родилась настоящая девушка, сразу с маникюром"
  • "Поздравления с Украины"
  • "Какие маленькие ногтики. Пусть растет здоровой".


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Напомним, Иракли в этом году исполнится 40 лет. Он живет и работает в Грузии, однако некоторое время строил карьеру в Украине.

В 2016 году был главным героем шоу "Холостяк" в Украине. Он подарил кольцо Алене Лесык, однако отношения после окончания проекта не сложились.

Иракли принимал участие и в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска".

Свою будущую супругу Лизу Чичуа, которая младше его на 17 лет, встретил в Грузии, увидев девушку в очереди перед концертом известной грузинской группы.

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.

В июне 2023 года пара впервые стала родителями - родился мальчик, которого назвали Георгием. 

А осенью 2024 года экс-холостяк огорошил новостью, что вскоре станет отцом во второй раз. Вместе с самыми близкими людьми Иракли и Лиза рассекретили пол ребенка на гендер-пати.

Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

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