Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом: первое фото и имя ребенка

Макацария рассекретил имя новорожденной дочери

Экс-холостяк сегодня утром вышел в Stories в медицинской шапочке и халате, намекнув, что он уже находится в роддоме.



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Затем стало известно, что у него родилась дочь. Он опубликовал в своем блоге трогательное фото крохотной ручки с "биркой" и рассекретил имя ребенка.

"Нина Макацария. Добро пожаловать!" - написал он.



Новорожденная дочь Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

Отметим, что это второй ребенок экс-холостяка и его молодой супруги. Девочка родилась с весом 3350 г и ростом 50 см.

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Фолловеры тут же принялись поздравлять его с радостным событием:

"Самые искренние поздравления! Это невероятное счастье! Любви и радости", - отметил ведущий Григорий Решетник

"Поздравляю!" - написал хореограф Женя Кот

"Поздравляем", - отметил телеведущий Владимир Остапчук

"Поздравляем. Видно, что родилась настоящая девушка, сразу с маникюром"

"Поздравления с Украины"

"Какие маленькие ногтики. Пусть растет здоровой".



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Напомним, Иракли в этом году исполнится 40 лет. Он живет и работает в Грузии, однако некоторое время строил карьеру в Украине.

В 2016 году был главным героем шоу "Холостяк" в Украине. Он подарил кольцо Алене Лесык, однако отношения после окончания проекта не сложились.

Иракли принимал участие и в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска".

Свою будущую супругу Лизу Чичуа, которая младше его на 17 лет, встретил в Грузии, увидев девушку в очереди перед концертом известной грузинской группы.

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.

В июне 2023 года пара впервые стала родителями - родился мальчик, которого назвали Георгием.

А осенью 2024 года экс-холостяк огорошил новостью, что вскоре станет отцом во второй раз. Вместе с самыми близкими людьми Иракли и Лиза рассекретили пол ребенка на гендер-пати.



Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)