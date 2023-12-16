Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку

Російський олігарх звернувся до зірки Голівуду

Російський олігарх розповів журналістам, що його колишня дружина, з якою він був одружений 11 років, регулярно витрачала його гроші на одяг, взуття та аксесуари люксових брендів.

Ельсіна Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)

За його словами, за час стосунків він витратив десять мільйонів фунтів стерлінгів на речі, а також два мільйони фунтів стерлінгів на сумки для ексобраниці.

"Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом чи з кимось іще, коханий Ельсини має знати, що їй подобаються прекрасні речі і в неї дорогий і розкішний смак. Тому слід тримати очі і гаманець широко відкритими", - заявив Цвєтков, додавши, що не обговорював із колишньою її ймовірний роман із зіркою фільму "Місія нездійсненна".

Ельсіна Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)

Зазначимо, що новини про можливі романтичні стосунки Круза і Хайрової з'явилися у ЗМІ нещодавно.

Тоді пару помітили на вечірці в Лондоні. За словами інсайдерів, після закінчення заходу пара покинула місце разом.

Том Круз (фото: instagram.com/elsina_k)