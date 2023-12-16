Бывший муж россиянки, с которой закрутил роман Том Круз, предупредил его об опасности

Экс-муж россиянки Эльси Хайровой, которую подозревают в романе с актером Голливуда Томом Крузом, предостерег последнего от ее любви к роскоши.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью алмазного магната Дмитрия Цветкова для издания Daily Mail.
Российский олигарх рассказал журналистам, что его бывшая жена, на которой он был женат 11 лет, регулярно тратила его деньги на одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов.
Эльсина Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)
По его словам, за время общения он потратил десять миллионов фунтов стерлингов на вещи, а также два миллиона фунтов стерлингов на сумки для экс-избраницы.
"Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, возлюбленный Эльсины должен знать, что ей нравятся прекрасные вещи и у нее дорогой и роскошный вкус. Поэтому следует держать глаза и кошелек широко открытыми", - заявил Цветков, добавив, что не обсуждал с бывшей ее возможный роман со звездой фильма "Миссия невыполнима".
Эльсина Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)
Отметим, что новости о возможных романтических отношениях Круза и Хайровой появились в СМИ недавно.
Тогда пара заметили на вечеринке в Лондоне. По словам инсайдеров, после окончания мероприятия пара покинула место вместе.
Том Круз (фото: instagram.com/elsina_k)
Недавно жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием.
Также экс-директор Софии Ротару назвал сумму гонораров, от которых певица отказалась в России.