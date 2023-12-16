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Бывший муж россиянки, с которой закрутил роман Том Круз, предупредил его об опасности

Том Круз и Эльсина Хайрова (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-муж россиянки Эльси Хайровой, которую подозревают в романе с актером Голливуда Томом Крузом, предостерег последнего от ее любви к роскоши.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью алмазного магната Дмитрия Цветкова для издания Daily Mail.

Российский олигарх обратился к звезде Голливуда

Российский олигарх рассказал журналистам, что его бывшая жена, на которой он был женат 11 лет, регулярно тратила его деньги на одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов.

Эльсина Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)

По его словам, за время общения он потратил десять миллионов фунтов стерлингов на вещи, а также два миллиона фунтов стерлингов на сумки для экс-избраницы.

"Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, возлюбленный Эльсины должен знать, что ей нравятся прекрасные вещи и у нее дорогой и роскошный вкус. Поэтому следует держать глаза и кошелек широко открытыми", - заявил Цветков, добавив, что не обсуждал с бывшей ее возможный роман со звездой фильма "Миссия невыполнима".

Эльсина Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)

Отметим, что новости о возможных романтических отношениях Круза и Хайровой появились в СМИ недавно.

Тогда пара заметили на вечеринке в Лондоне. По словам инсайдеров, после окончания мероприятия пара покинула место вместе.

Том Круз (фото: instagram.com/elsina_k)

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Том КрузРоссийская Федерация