Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною

Мурат Налчаджиоглу видалив статус одруженого чоловіка

Якщо раніше у соцмережах Мурата було вказано, що він є чоловіком Лілії, то зараз ця інформація у його блозі більше не відображається.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)

Більше того, бізнесмен видалив посилання на акаунт молодої обраниці, а також відписався від неї в Instagram.

До слова, раніше на сторінці візажистки також було вказано, що вона дружина Мурата.

Зараз вона теж перестала стежити за його блогом і видалила всі їхні спільні світлини.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік співачки-зрадниці прокоментував чутки про ймовірне розлучення.

Він звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.