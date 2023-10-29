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Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення

Неділя 29 жовтня 2023 20:50
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Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення Мурат Налчаджиоглу з Ані Лорак і донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Після того, як стало відомо про ймовірне розлучення колишнього чоловіка Ані Лорак з другою дружиною, користувачі мережі стали припускати, що Мурат Налчаджіоглу тепер може відновити стосунки зі співачкою. Відповідь чоловіка не забарилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобранця зрадниці.

Чи збирається Мурат Налчаджиоглу миритися з Лорак

Зараз чоловік перебуває у Туреччині разом зі своєю дочкою Софією, яку йому народила співачка Ані Лорак.

Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення

Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення

Мурат Налчаджиоглу з донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

Мурат активно ділиться з прихильниками світлинами зі спадкоємицею. Під однією з них одна з підписниць припустила, що після розлучення з візажисткою Лілією, Налчаджіоглу може знову зійтися ексдружиною Ані Лорак, яка зрадила свою країну і тепер активно будує кар’єру в РФ.

"Звичайно, дочка красуня, тому що її народила Ані Лорак. Будьте знову разом і щасливі. І забудьте Лілію. Навіщо вона вам?" - написала жінка.

Підприємець не зміг промовчати і різко відповів підписниці.

Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення

Ексчоловік Лорак відповів підписниці (фото: instagram.com/muratnalca)

"Моя думка, вибачте, але вам негайно потрібна допомога лікаря. Зателефонуйте 911. Або ти почуваєшся провісником, або намагаєшся прожити менше трьох осіб. Я називаю таких людей вірусом дивану і компа", - відповів бізнесмен.

Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак були у шлюбі з 2009 по 2019 рік. Подружжя розійшлося через зраду Мурата.

У червні 2023 року чоловік одружився вдруге на дівчині Лілії. Однак ходять чутки, що пара більше не разом. Про це можуть свідчити видалені спільні фото в їхніх соцмережах.

Ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)

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