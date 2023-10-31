Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой
Бывший опальной певицы Ани Лорак в очередной раз подогрел слухи о разводе со второй женой. Так, в своих соцсетях Мурат Налчаджиоглу решил избавиться от статуса женатого мужчины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.
Мурат Налчаджиоглу удалил статус женатого мужчины
Если раньше в соцсетях Мурата было указано, что он муж Лилии, то сейчас эта информация в его блоге больше не отображается.
Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)
Более того, бизнесмен удалил ссылку на аккаунт молодой избранницы, а также отписался от нее в Instagram.
Кстати, ранее на странице визажистки также было указано, что она жена Мурата.
Сейчас она тоже перестала следить за его блогом и удалила все их общие фотографии.
Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)
Напомним, недавно бывший муж певицы-предательницы прокомментировал слухи о предполагаемом разводе.
Он обратился к поклонникам с просьбой не лезть в его личную жизнь.
Ранее экс-муж Ани Лорак ответил, собирается ли он мириться с певицей после второго предполагаемого развода.
Также мы рассказывали, что Мурат Налчаджиоглу встретился с дочерью в Турции.