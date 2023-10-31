Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой

Бывший опальной певицы Ани Лорак в очередной раз подогрел слухи о разводе со второй женой . Так, в своих соцсетях Мурат Налчаджиоглу решил избавиться от статуса женатого мужчины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Мурат Налчаджиоглу удалил статус женатого мужчины

Если раньше в соцсетях Мурата было указано, что он муж Лилии, то сейчас эта информация в его блоге больше не отображается.

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)

Более того, бизнесмен удалил ссылку на аккаунт молодой избранницы, а также отписался от нее в Instagram.

Кстати, ранее на странице визажистки также было указано, что она жена Мурата.

Сейчас она тоже перестала следить за его блогом и удалила все их общие фотографии.

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)

Напомним, недавно бывший муж певицы-предательницы прокомментировал слухи о предполагаемом разводе.

Он обратился к поклонникам с просьбой не лезть в его личную жизнь.