ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой

Вторник 31 октября 2023 20:30
UA EN RU
Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой Мурат Налчаджиоглу с супругой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший опальной певицы Ани Лорак в очередной раз подогрел слухи о разводе со второй женой. Так, в своих соцсетях Мурат Налчаджиоглу решил избавиться от статуса женатого мужчины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Мурат Налчаджиоглу удалил статус женатого мужчины

Если раньше в соцсетях Мурата было указано, что он муж Лилии, то сейчас эта информация в его блоге больше не отображается.

Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)

Более того, бизнесмен удалил ссылку на аккаунт молодой избранницы, а также отписался от нее в Instagram.

Кстати, ранее на странице визажистки также было указано, что она жена Мурата.

Сейчас она тоже перестала следить за его блогом и удалила все их общие фотографии.

Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой

Бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)

Напомним, недавно бывший муж певицы-предательницы прокомментировал слухи о предполагаемом разводе.

Он обратился к поклонникам с просьбой не лезть в его личную жизнь.

Ранее экс-муж Ани Лорак ответил, собирается ли он мириться с певицей после второго предполагаемого развода.

Также мы рассказывали, что Мурат Налчаджиоглу встретился с дочерью в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу розлучення звезды шоу-бизнеса