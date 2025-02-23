Весняна мода 2025: які кольори будуть в тренді серед українок

Щоб ваш образ був неперевершеним, виглядав стильно та актуально, важливо знати тренди та модні кольори весни 2025 року.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, на які відтінки звернути увагу у весняному сезоні.
Пастельні відтінки - це світлі, м'які кольори, які створюють ніжну, романтичну атмосферу. У тренді ніжно-рожевий, лавандовий, м'ятний, персиковий, фісташковий і пудрово-бежевий.
"Провідну позицію займатимуть ніжні, приглушені відтінки - від жовтого до ніжно-персикового. Особливу увагу раджу звернути на відтінки вершкового масла, небесно-блакитного і ніжно-рожевої цукрової вати", - наголосила стилістка.
Ще один трендовий відтінок весни 2025 - колір молочної вівсянки. Цей колір ніколи не втрачає своєї популярності, особливо в теплу пору року. Після зими, як ніколи, хочеться перейти на світлий бік і в такий спосіб покращити свій настрій після холодної та сірої погоди.
Сріблястий відтінок - це один з головних трендів 2025 року, який обіцяє стати символом елегантності та сучасності. Цей нейтральний, але водночас виразний відтінок легко поєднувати з іншими кольорами, створюючи як стримані, так і яскраві образи. Він має чудовий вигляд на одязі, аксесуарах і манікюрі.
"Особисто я люблю інтегрувати цей колір через аксесуари, взуття, сумки, прикраси, шкарпетки", - підкреслила стилістка.
Землисті відтінки будуть одним із ключових трендів 2025 року. Ці кольори натхненні природою і створюють відчуття гармонії та затишку. Вони охоплюють всі відтінки землі, дерева, каменю і рослинності, що робить їх універсальними та актуальними як для осінньо-зимового, так і для весняно-літнього сезонів.
Коричневий залишається в тренді 2025 року. Для весни та літа краще обрати карамельний і відтінок тофі. Карамельний відтінок - це один з найтепліших і найзатишніших трендів 2025 року, який надає образам м'якості та елегантності. Цей колір з теплим коричневим підтоном нагадує карамельний цукор або пряжене молоко і стає чудовим вибором як для одягу, так і для манікюру або макіяжу.
А відома українська стилістка Галина Денисюк в коментарі РБК-Україна зазначила, що весна 2025-го буде "кольоровою, але не кричущою".
"Зараз відчувається сильний запит на відтінки, які дарують спокій, натхнення і водночас не виглядають нудно. У тренді будуть чисті, природні кольори, але з легким сучасним акцентом. Наприклад, зелений - не яскравий неоновий, а глибокий трав’яний або приглушений шавлієвий. Дуже красиво виглядатимуть відтінки синього - від ніжно-небесного до більш насиченого кольору морської хвилі", - говорить стилістка.
Ну і, звичайно, білий. Бо він - поза трендами. Але цієї весни його буде ще більше - особливо в тотал-луках, легких костюмах, сукнях. Це про чистоту, свіжість і універсальність.
Цей м'який та романтичний відтінок став першим великим трендом весни 2025 року. Дизайнери, такі як Miu Miu та Brandon Maxwell, включили його у свої колекції, підкреслюючи його універсальність та елегантність.
Обраний Pantone кольором 2025 року, цей теплий світло-коричневий відтінок символізує гармонію та баланс. Він чудово поєднується з іншими розкішними кольорами, такими як винний червоний або золотий, і підходить для різних сезонів.
Теплий жовтий відтінок з легким помаранчевим підтоном, що привносить енергію та оптимізм у весняні образи. Він чудово комбінується з нейтральними та пастельними тонами, додаючи яскраві акценти до вашого гардероба.
Освіжаючий м'ятний відтінок зеленої гами, який додає легкості та свіжості весняним ансамблям. Він гармонійно поєднується з пастельними та нейтральними кольорами, підходячи для повсякденних та офісних образів.
"Весна точно буде елегантною, але з цікавими несподіваними деталями в кольоровій гамі", - резюмує стилістка.
Трендові кольори весни 2025 (колаж: РБК-Україна)
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Для написання матеріалу було використано ексклюзивну інформацію, надану відомою українською стилісткою Галиною Денисюк, а також пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle.