Весенняя мода 2025: какие цвета будут в тренде среди украинок

Пастельные оттенки

Пастельные оттенки - это светлые, мягкие цвета, которые создают нежную, романтичную атмосферу. В тренде нежно-розовый, лавандовый, мятный, персиковый, фисташковый и пудрово-бежевый.

"Лидирующую позицию будут занимать нежные, приглушенные оттенки - от желтого до нежно-персикового. Особое внимание советую обратить на оттенки сливочного масла, небесно-голубого и нежно-розовой сахарной ваты", - подчеркнула стилист.

Молочный

Еще один трендовый оттенок весны 2025 - цвет молочной овсянки. Этот цвет никогда не теряет своей популярности, особенно в теплое время года. После зимы, как никогда, хочется перейти на светлую сторону и таким образом улучшить свое настроение после холодной и серой погоды.

Серебристый

Серебристый оттенок - это один из главных трендов 2025 года, который обещает стать символом элегантности и современности. Этот нейтральный, но в то же время выразительный оттенок легко сочетать с другими цветами, создавая как сдержанные, так и яркие образы. Он отлично смотрится на одежде, аксессуарах и маникюре.

"Лично я люблю интегрировать этот цвет через аксессуары, обувь, сумки, украшения, носки",- подчеркнула стилист.

Землистые оттенки

Землистые оттенки будут одним из ключевых трендов 2025 года. Эти цвета вдохновлены природой и создают ощущение гармонии и уюта. Они включают в себя все оттенки земли, дерева, камня и растительности, что делает их универсальными и актуальными как для осенне-зимнего, так и для весенне-летнего сезонов.

Карамельные оттенки

Коричневый остается в тренде в 2025 году. Для весны и лета лучше присмотреть карамельный и оттенок тофи. Карамельный оттенок - это один из самых теплых и уютных трендов 2025 года, который придает образам мягкость и элегантность. Этот цвет с теплым коричневым подтоном напоминает карамельный сахар или топленое молоко и становится отличным выбором как для одежды, так и для маникюра или макияжа.

А известная украинская стилистка Галина Денисюк в комментарии РБК-Украина отметила, что весна 2025-го будет "цветной, но не вопиющей".

"Сейчас чувствуется сильный запрос на оттенки, которые дарят покой, вдохновение и одновременно не выглядят скучно. В тренде будут чистые, естественные цвета, но с легким современным акцентом. Например, зеленый - не яркий неоновый, а глубокий травяной или приглушенный шалфей. Очень красиво будут выглядеть оттенки синего - от нежно-небесного до более насыщенного цвета морской волны", - говорит стилистка.

Ну и, конечно, белоснежный. Потому что он - вне трендов. Но этой весной его будет еще больше - особенно в тотал-луках, легких костюмах, платьях. Это о чистоте, свежести и универсальности.

Топ трендовых цветов этой весной

Пудровый розовый

Этот мягкий романтический оттенок стал первым большим трендом весны 2025 года. Дизайнеры, как Miu Miu и Brandon Maxwell, включили его в свои коллекции, подчеркивая его универсальность и элегантность.

Моко-мусс

Выбранный Pantone цветом 2025 года этот теплый светло-коричневый оттенок символизирует гармонию и баланс. Он отлично сочетается с другими роскошными цветами, такими как винный красный или золотой, и подходит для разных сезонов.

Солнечный нектар

Теплый желтый оттенок с легким оранжевым подтоном, привносящий энергию и оптимизм в весенние образы. Он отлично сочетается с нейтральными и пастельными тонами, добавляя яркие акценты к вашему гардеробу.

Ментоловый бриз

Освежающий мятный оттенок зеленой гаммы, придающий легкости и свежести весенним ансамблям. Он гармонично сочетается с пастельными и нейтральными цветами, подходя для повседневных и офисных образов.

"Весна точно будет элегантной, но с интересными неожиданными деталями в цветовой гамме", – резюмирует стилистка.



Трендовые цвета весны 2025 (коллаж: РБК-Украина)