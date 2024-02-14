"Колір крові українців": у МЗС пояснили назву особливого відтінку помади "Russian Red" від світового бренду

"Російський червоний" або "Колір крові українців" - саме таку назву має матова червона помада від MAC. Таким чином бренд засуджує війну на весь світ.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: допис Міністерства закордонних справ України в соціальній мережі Х та допис Світлани Павелецької в Instagram.

Яке значення має назва помади "Russian Red"

Можна було б подумати, що така назва розповідає історію кохання певної країни, якщо її ще можна так назвати, чи демонструє особливу пристрасть, бо червоний - то колір сексуальності та рішучості. Але мова тут зовсім не про красу чи любов - мова про смерті та кров.

"Колір крові українців" - саме так в одній з варіацій звучить назва дуже популярного відтінку губної помади "Russian Red" від всесвітньо відомої компанії MAC Cosmetics.

"Russian red" (фото: twitter.com/MFA_Ukraine/status)

Так, насправді цей означає українську кров, яка проливається щодня в українських містах та селах й обстріли, які сталися цієї ночі - підтвердження того, що Росія вбиває наш народ просто так…

"Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", - йдеться у дописі МЗС.

Також у твіті МЗС використано хештег #StopRussianRed.

Проте на всіх сайтах продажу опис цього відтінку є звичайним, ніхто навіть не згадує про війну, вбивства та кров.

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Як обраниця Дмитра Кулеби відреагувала на помаду з назвою "Russian red"

"Червоний. Любов чи кров?", - розпочала свій допис Світлана.

Жінка у своєму профілі Instagram розповіла про історію про пошук ідеального відтінку червоної помади й про те, що всі шляхи вели до відомого бренду MAC, з ідеальним червоним.

"Russian red" - таку назву досі має культовий відтінок губної помади від бренду MAC Cosmetics. Для українського ринку продукт зняли з виробництва, але по всьому світу яскрава червона помада від МАС досі продається під назвою "Russian red", - обурено пише Світлана.

Реакція на назву помади "Russian red" (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

За два роки війни, ми як ніколи усвідомили, як виглядає "Russian red" і ця назва набула зовсім іншого сенсу. Бо це не тон помади, яку жінка має наносити на свої губи. Це тисячі життів українців. Це сотні загублених дітей. Це тисячі людей, які тепер безхатько. Це цивільні полонені. Це військовополонені. Ось що можна назвати "Russian red", - продовжує свою думку Павелецька.

Також жінка додала, що якщо для такої великої корпорації, найкращій червоний тон має честь носити назву недокраїни, то, можливо, треба пояснити компанії MAC Cosmetics який він справжній - "Russian red".

Реакція на назву помади "Russian red" (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)