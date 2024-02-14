ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Це можна було не робити": Синельников пригадав щемливий момент після виїзду з окупації

Україна, Середа 14 лютого 2024 10:20
UA EN RU
"Це можна було не робити": Синельников пригадав щемливий момент після виїзду з окупації Євген Синельников з родиною опинилися в окупованій Бучі (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Початок повномасштабної війни Росії проти України режисер Євген Синельников, його дружина Наталя та діти зустріли в Бучі. Місто швидко окупували росіяни, тож родина не встигла виїхати. Однак коли це все ж вдалося зробити, Євгена розчулила дуже проста річ.

Що саме це було, Синельников розповів в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Повернення на українську територію

О першій ночі сім'я Синельникових приїхала на українську територію. За процедурою вони пройшли всі перевірки СБУ. Але одна дрібниця стала знаковою.

"Що запам'яталося найбільше? Бутерброд. Ми тільки під'їхали, і всім роздали бутерброд і йогурт. Можна було не роздавати, але ні, дівчата підходили й усім роздавали ті бутерброди", - пригадує Євген.

За його словами, діти досі згадують цей бутерброд, тому що він був найсмачнішим.

"Це був український бутерброд з українським хлібом, свіжим. Хліба в окупації давно не було. Ось такі дрібниці потрібно робити", - каже режисер.

Гімн України під вибухи

Перебуваючи в окупованому місті, Синельников зробив іще одну, за його словами, дрібницю. На його сторінці в Instagram є відео, де режисер співає гімн. Цей вчинок став для нього важливою дрібницею.

"Хотілося зробити якусь маленьку дрібничку. Тому що ти розумієш, що йдуть танки, літають літаки, і ти нічого не можеш зробити. А хоча б якусь дрібничку хочеться. Заспівати гімн - це якась маленька дрібничка", - пояснює Євген.

Він наголошує, що з цих дрібничок створюються великі справи, тому не варто ними нехтувати.

Раніше ми розповідали про те, що вдови українських захисників публікують останні повідомлення до своїх коханих.

Ми також повідомляли про те, що окупанти в Маріуполі зносять будинок з рідкісною мозаїкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Євген Синельников Війна в Україні
NEWS
Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна
Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна