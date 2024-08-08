"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву": блогер потролив артистку яскравим відео

Блогер пожартував про ролик Дорофєєвої

"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву", - написав чоловік та поділився відповідним відео.

У ролику можна побачити, як він сидить у машині та сигналить, поки паралельно з цим артистка продовжує танцювати під свій запальний хіт. Кадри з виконавицею були вирізані з її нової відеороботи. Вони гармонійно "вписалися" у ролик блогера, адже були зняті у приміщенні, схожому на паркінг.

"Ці тіктокери…" - також зауважив Максим.

Зірка української сцени вже залишила у коментарях свою реакцію.

"Як ви це так швидко робите?" - поцікавилася вона.

Окрім того, Дорофєєва виклала жартівливе відео і на свою сторінку в Instagram та зізналася, що воно підняло їй настрій із самого ранку.

Реакція мережі

Підписники бурхливо відреагували на прем'єру. Юзери залишили купу компліментів як для виконавиці, так і для блогера, якому вдалося придумати цікаву ідею для відео.