UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву": блогер потролив артистку яскравим відео

Надя Дорофєєва (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Любов Блажко

Співачка Надя Дорофєєва нещодавно презентувала нову пісню під назвою "Нітрогліцерин", а також показала ролик до неї, окрім основного кліпу. І блогер Максим Старосвітський вирішив відреагувати на зіркову прем'єру яскравим жартом.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що саме показав інфлюенсер в Instagram та як це прокоментувала співачка.

Блогер пожартував про ролик Дорофєєвої

"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву", - написав чоловік та поділився відповідним відео.

У ролику можна побачити, як він сидить у машині та сигналить, поки паралельно з цим артистка продовжує танцювати під свій запальний хіт. Кадри з виконавицею були вирізані з її нової відеороботи. Вони гармонійно "вписалися" у ролик блогера, адже були зняті у приміщенні, схожому на паркінг.

 

"Ці тіктокери…" - також зауважив Максим.

Зірка української сцени вже залишила у коментарях свою реакцію.

"Як ви це так швидко робите?" - поцікавилася вона.

Окрім того, Дорофєєва виклала жартівливе відео і на свою сторінку в Instagram та зізналася, що воно підняло їй настрій із самого ранку.

 

Реакція мережі

Підписники бурхливо відреагували на прем'єру. Юзери залишили купу компліментів як для виконавиці, так і для блогера, якому вдалося придумати цікаву ідею для відео.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Надя ДорофеєваЗірки шоу-бізнесуСпіваки