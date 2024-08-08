"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву": блогер потроллил артистку ярким видео

Блогер пошутил о ролике Дорофеевой

"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву", - написал мужчина и поделился соответствующим видео.

В ролике можно увидеть, как он сидит в машине и сигналит, пока параллельно с этим артистка продолжает танцевать под свой зажигательный хит. Кадры с исполнительницей были вырезаны из ее новой видеоработы. Они гармонично "вписались" в ролик блогера, ведь были сняты в помещении, похожем на паркинг.

"Эти тиктокеры…" - также отметил Максим.

Звезда украинской сцены оставила в комментариях свою реакцию.

"Как вы так быстро это делаете?" - поинтересовалась она.

Кроме того, Дорофеева выложила шутливое видео и на свою страницу в Instagram и призналась, что оно подняло ей настроение с самого утра.

Реакция сети

Подписчики бурно отреагировали на премьеру. Пользователи оставили кучу комплиментов как для исполнительницы, так и для блогера, которому удалось придумать интересную идею для видео.