Ось таким має бути харчування школярів на дистанційці (список продуктів і режим)

Через активні воєнні дії більшість українських дітей навчаються дистанційно. Тому зараз саме батьки мають взяти на себе відповідальність за харчування школярів вдома у перервах між уроками.

Про те, як мають харчуватися діти під час онлайн-навчання, на сторінці МОЗ у Facebook розповів президент Асоціації дієтологів України і консультант з громадського здоров'я відомства Олег Швець.

Планування прийомів їжі

Режим - один з найважливіших підходів у харчуванні дітей та підлітків. Тому при дистанційному навчанні потрібно узгодити з адміністрацією школи час і тривалість перерви для другого сніданку та обіду.

Другий сніданок доцільно організувати з 10:00 до 11:00, повинен тривати щонайменше 20 хвилин.

Орієнтовно з 13:00 до 14:00 має бути перерва на обід тривалістю 25-30 хвилин.

Школярам протягом дня необхідно три стандартні прийоми їжі та один-два перекуси.

Питний режим

Важливо дотримуватись питного режиму. Подбайте, щоб школяр протягом навчального дня та під час фізичної активності мав доступ до води.

Гарячі напої - чай, какао, мають споживатися в помірній кількості, бажано без цукру. Фруктовий сік потрібно обмежити до однієї склянки на день (200 мл).

Які продукти обов'язково мають бути у раціоні

Школярі при кожному прийлмі їжі мають споживати різноманітні овочі, крім картоплі. Зокрема, свіжі, приготовлені, морожені або консервовані без великого вмісту солі.

Кількість овочів має становити 100 г на кожен основний прийом їжі тричі на день.

Стільки ж фруктів і ягід потрібно для школярів під час основних прийомів їжі або перекусів.

Крім свіжих сезонних фруктів, меню може включати морожені, консервовані фрукти і ягоди без великої кількості цукру, а також сушені ягоди з фруктами.

Щоденний раціон повинен містити цільнозернові продукти - каші, цільнозерновий хліб, макаронні вироби, а також бобові. Для дітей молодшого шкільного віку - 150 г на день, для старшого - 200 г.

Школярам потрібно щоденно три порції молочних продуктів, одне куряче яйце, двічі-тричі на тиждень - рибу, бажано жирні морські сорти. А також двічі-тричі на тиждень - м’ясо птиці, один-два рази на тиждень - червоне м’ясо.

Перекуси

Найкращими варіантами перекусів можуть бути овочі, наприклад, морквяні палички, фрукти, сушені фрукти і ягоди, горіхи та насіння, цільнозернові крекери тощо.

Солодощі

Споживання цукру школярами варто обмежити до 25 г на добу. Кількість десертів, яку споживають діти, має бути меншою за 10% загальної добової калорійності.

Сіль

Діти молодшого шкільного віку повинні споживати менше трьох грамів солі, а старшого - не більше п’яти грамів на день.

Слід пам'ятати, що основна кількість солі споживається у складі хлібу, оброблених м’ясних виробів, снеків, сиру, консервів, соусів.

Яким має бути харчування дітей під час дистанційки (facebook.com/moz.ukr)