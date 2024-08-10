Коли зібрано врожай. Найкращі способи зберігання овочів та фруктів

Підготовка приміщення для зберігання

Зазвичай, фрукти та овочі, заготовлені на зиму, зберігають у підвалах, де взимку підтримується стабільна температура трохи вище 0°C. Це створює ідеальні умови для зберігання яблук та картоплі.

Перед тим як закладати плоди на зимове зберігання, підвал слід добре просушити і побілити. Щоб уникнути загнивання дерев'яних конструкцій, їх обробляють 3% розчином залізного купоросу. Після просушування приміщення дезінфікують за допомогою обкурювання сірчаною шашкою.

Така підготовка знищить збудників гнилі та шкідників, що могли оселитися в підвалі, і поліпшить умови зберігання.

Підготовка фруктів та овочів

Перед зберіганням кожен овоч або фрукт ретельно оглядайте на наявність пошкоджень чи ознак гниття. Уникайте зберігання зіпсованих екземплярів разом із здоровими, щоб запобігти поширенню гнилі. Відокремлюйте від врожаю листя, стебла чи інші частини, які можуть прискорити процес псування.

Овочі не варто закладати в підвал одразу після збирання. Їх слід залишити на кілька днів у тіні при температурі 18-20°C з гарною вентиляцією. Такий лікувальний період дозволяє загоїти травми, зміцнити і потовщити шкірку.

Не мийте овочі перед зберіганням, оскільки навіть просушені, вони зберігатимуться значно гірше.

Усі приготовлені до зберігання фрукти та овочі повинні бути непошкодженими (фото: Freepik.com)

Тонкощі зберігання фруктів

Різні види фруктів краще зберігати окремо. Під час закладки на зберігання обов'язково розбирайте їх за термінами зберігання і дозрівання. Осінні яблука і груші не варто зберігати разом із зимовими сортами.

Упалі фрукти не підходять для зберігання. Знімайте фрукти трохи недозрілими, щоб вони були більш лежкими. На відміну від овочів, фрукти укладають у ящики в 1-2 шари, забезпечуючи кращу вентиляцію. Іноді яблука загортають у промаслений або пергаментний папір, що значно подовжує термін зберігання.

Сорти яблук і груш, які схильні до зморщування, можна пакувати в поліетиленові пакети по 2-3 кг. Для вентиляції потрібно прорізати кілька отворів у стінках пакета.

Яблука повинні зберігатися у ящиках, що забезпечують вентиляцію з боків (фото: Freepik.com)

Оптимальні температура і вологість

Фрукти не люблять тепло. Найкраща температура для їх зберігання - 3-4°C, що найлегше забезпечити, помістивши їх в овочевий ящик холодильника. Зазвичай підвали трохи тепліші, з температурою 4-7°C. Це добре підходить для зберігання коренеплодів, таких як морква, буряк, селера.

Підвал не повинен промерзати, оскільки навіть короткочасне переохолодження зробить картоплю солодкою і безнадійно зіпсує фрукти. Тому в сильні морози зменшують вентиляцію підвалу, прикриваючи продухи. Крім температури, важливо підтримувати оптимальну вологість у 70-80%.