Зібрати врожай і підготувати рослини до зими: які справи треба зробити на городі і в саду в серпні

Кінець літа - найважливіший час для підготовки врожаю. Крім цього, серпневі роботи досить різноманітні - деякі рослини ще можна посадити, а деякі вже потрібно збирати і готувати ділянку до зими.

Про те, що потрібно зробити в саду і на городі в серпні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що робити на городі в серпні

Роботи на городі в серпні передбачають початок збору врожаю та підготовку до зимових місяців. Проте деякі овочі ще можна посіяти.

Зібрати врожай

Залежно від того, як швидко дозрівають плоди, їх необхідно потроху збирати. Серед овочів, які приносять в серпні врожай, наступні:

огірки - це овоч дає рясний врожай, тож їх треба збирати кожні 1-2 дні;

капуста рання - кольрабі, броколі та цвітна капуста;

цибуля і часник - якщо їхні стебла (пера) вже підсохлі, плоди необхідно зібрати;

кавуни і дині - їх збирають наприкінці місяця відповідно до того, як плоди відділяються від плодоніжки.

Крім цього, продовжують збирати картоплю, а також моркву і ранній сорт буряку.

Посадити швидкостиглі овочі

В серпні ще можна встигнути посадити швидкостиглі культури, зокрема такі:

дайкон і редис - їх сіють на початку серпня;

шпинат, салат та кріп - можна сіяти аж до середини серпня.

Крім цього, радять оновити популяцію суниці і полуниці, висадивши нові рослини. Також можна посадити качаний цикорій та зимовий ендивій

Знищити шкідників

Під час збору врожаю необхідно оглядати рослини на наявність шкідників і знищувати їх біопрепаратами, щоб не пошкодити плоди пізніх сортів.

Внести добрива

Для підживлення рослин на городі радять вносити органічні добрива. Водночас робити це потрібно не частіше, аніж раз на 2 тижні, інакше замість плодів буде зростати зелень.

Захистити плоди від перепаду температур

В серпні нічна температура може ставати занизькою, водночас вдень ще триває спека. Тому, щоб перепад температур не був різким, радять накривати грядки агроволокном.

Посіяти сидерати

Для того, щоб збагатити ґрунт і запобігти поширенню рослинних хвороб на майбутній врожай, овочеву культуру на певній ділянці потрібно змінювати.

Найкращий час для цього - серпень. Серед рослин, які покращують стан грядок до наступного сезону - фацелія та люпин. Втім ці рослини потрібно скосити наприкінці літа.

Що робити в саду серпні

Сад в серпні необхідно почати підготувати до прохолодних осінніх та зимових місяців. До того ж в в серпні достигають багато фруктів.

Зібрати врожай

Протягом серпня дозрівають різноманітні фрукти. Зібрати врожай потрібно з наступних:

яблука і груші - прибирання починають на початку місяця, спочатку збираючи ті, що падають;

сливи ранні - з них радять робити варення та джеми;

виноград - ці плоди потрібно збирати наприкінці серпня.

До того ж в серпні можна зібрати різноманітні трави для чаю, наприклад, ісоп, мелісу або м'яту.

Також можна зберегти насіння привабливих однорічних або багаторічних квітів, щоб посіяти їх в наступному році.

Обрізати дерева і кущі

Щоб зменшити ризик рослинних хвороб, необхідно провести санітарну обрізку. Для цього на плодових деревах та ягідних кущах потрібно зрізати хворі і старі пагони, а також поламані або всохлі. До того ж потрібно зібрати всі гнилі або муміфіковані плоди.

Підживити ягідні рослини та плодові дерева

Важливо підготувати плодові дерева до зими, адже після врожаю плодові дерева витрачають багато поживних речовин. Саме тому рекомендують підживити яблуні, абрикоси, груші та сливи.

Проте не радять використовувати азотні добрива в серпні - це може спровокувати ріст пагонів, які вимерзнуть, адже не встигнуть визріти.

Рекомендують обирати добрива, які збільшують стійкість рослин до холоду та стимулюють кореневу систему рости - як, наприклад, фосфорно-калійні добрива.

Для підживлення дорослих дерев рекомендують розсипати навколо стовбуру 1,5 склянки суперфосфату і 1 склянку сульфату калію.

Підживлюючи молоді саджанці, кількість добрив можна вдвічі зменшити. Після внесення добрив, рослини треба рясно полити.

Для того, щоб ягідні чагарники гарно плодоносили, їх радять підгодувати "амофоскою", розчинивши 2 ст. л. в 10 л води та додавши склянку деревної золи. На один кущ потрібно 1 л розчину. Втім, через те що ці добрива містять азот, їх потрібно вносити не пізніше 10 серпня.

Обробити рослини від шкідників

В саду також слід зробити профілактичну обробку від рослинних хвороб та шкідників. Щоб не пошкодити плоди, слід використовувати неагресивні засоби, а саме біопрепарати.

Підготувати ділянку для саджанців

Для того, щоб підготувати ділянку до посадки майбутніх дерев, в серпні слід обрати місце та внести добрива. Це допоможе покращити ґрунт до моменту посадки саджанців.

Пересадити багаторічні рослини

Останній місяць літа - чудовий період для пересадки багаторічних рослин на нові місця. За цей час вони встигнуть вкорінитися до холоду.

Підживити осінні квіти

Осінні квіти, наприклад, гладіолуси, хризантеми та жоржини потребують добрих в період бутонізації. Для підживлення радять розвести 1 ст. л. сульфату калію і 2 ст. л. суперфосфату в 10 л води. На 1 кв. м. потрібно одно відро такого розчину.

Важливо вносити добрива до другої половини серпня, інакше бульби будуть погано зберігатися взимку.

Підв'язати дерева та чагарники до опор

На початку осені вага гілля може збільшуватися, тому високі чагарники потрібно підв'язати до опор. Те ж саме потрібно зробити з деревами.