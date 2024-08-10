Когда собран урожай. Лучшие способы хранения овощей и фруктов

Подготовка помещения для хранения

Обычно фрукты и овощи, заготовленные на зиму, хранят в подвалах, где зимой поддерживается стабильная температура чуть выше 0°C. Это создает идеальные условия для хранения картофеля и яблок.

Перед закладкой плодов на зимнее хранение, подвал следует хорошо просушить и побелить. Чтобы избежать загнивания деревянных конструкций, их обрабатывают 3% раствором железного купороса. После просушки помещения дезинфицируют с помощью окуривания серной шашкой.

Такая подготовка уничтожит возбудителей гнили и вредителей, которые могли поселиться в подвале, и улучшит условия хранения.

Подготовка фруктов и овощей

Перед хранением каждый овощ или фрукт тщательно осматривайте на наличие повреждений или признаков гниения. Избегайте хранения испорченных экземпляров вместе со здоровыми, чтобы предотвратить распространение гнили. Отделяйте от урожая листья, стебли или другие части, которые могут ускорить процесс порчи.

Овощи не стоит помещатьь в подвал сразу после уборки. Их следует оставить на несколько дней в тени при температуре 18-20°C с хорошей вентиляцией. Такой лечебный период позволяет залечить травмы, укрепить и утолстить кожуру.

Не мойте овощи перед хранением, поскольку даже просушенные, они будут храниться гораздо хуже.

Все приготовленные для хранения фрукты и овощи должны быть неповрежденными (фото: Freepik.com)

Тонкости хранения фруктов

Различные виды фруктов лучше хранить по отдельности. При закладке на хранение обязательно разбирайте их по срокам хранения и созревания. Осенние яблоки и груши не следует хранить вместе с зимними сортами.

Упавшие фрукты не подходят для хранения. Снимайте фрукты немного недозрелыми, чтобы они были более лежкими. В отличие от овощей, фрукты укладывают в ящики в 1-2 слоя, обеспечивая лучшую вентиляцию. Иногда яблоки заворачивают в промасленную или пергаментную бумагу, что значительно продлевает срок хранения.

Сорта яблок и груш, которые подвержены сморщению, можно паковать в полиэтиленовые пакеты по 2-3 кг. Для вентиляции необходимо прорезать несколько отверстий в стенах пакета.

Яблоки должны храниться в ящиках, обеспечивающих вентиляцию по бокам (фото: Freepik.com)

Оптимальная температура и влажность

Фрукты не любят тепло. Лучшая температура для их хранения - 3-4°C, что легче всего обеспечить, поместив их в овощной ящик холодильника. Обычно подвалы немного теплее, с температурой 4-7°C. Это хорошо подходит для хранения корнеплодов, таких как морковь, свекла, сельдерей.

Подвал не должен промерзать, поскольку даже кратковременное переохлаждение сделает картофель сладким и безнадежно испортит фрукты. Поэтому в сильные морозы уменьшают вентиляцию подвала, прикрывая вытяжку. Кроме температуры важно поддерживать оптимальную влажность в 70-80%.