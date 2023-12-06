Когда все живое на Земле исчезнет: ученые назвали вероятные причины

Ничто на Земле не вечно. Большинство людей осознают, что рано или поздно человечество, как и все остальные живые организмы на нашей планете, может исчезнуть. В то же время существуют разные теории относительно вероятных причин вымирания всего живого.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде вероятных причин исчезновения всего живого на планете Земля.

Астероид

По мнению ряда ученых, уничтожить все живое на планете Земля по силам астероиду.

Согласно данным NASA, наша планета попадает под удар большого астероида примерно каждые 100 миллионов лет, тогда как столкновения с меньшими астероидами встречаются постоянно.

Проведенные исследователями симуляции указывают на то, что уничтожить жизнь на Земле по силам только по настоящему гигантскому астероиду.

Кроме того, имеют значение место "приземление" такого космического тела, угол столкновения и порода, в которую он попал на поверхности нашей планеты.

Астероиды бывают разными (иллюстративное фото: Рixabay)

Путешествующая звезда

Некоторые ученые переживают из-за так называемых странствующих звезд, которые могут приближаться на опасное расстояние и, теоретически, оказать негативное влияние на Землю.

Группа ученых под руководством Эрика Мамаека из Университета Рочестера в Нью-Йорке еще в 2015 году определила, что около 70 тыс. лет назад красный карлик под названием звезда Шольца прошел по краю Солнечной системы через участок, известный как облако Оорта.

Эксперты отмечают, что этот случай со странствующей звездой был не первым, и не последним. Если другая звезда приблизится слишком близко к Солнечной системе и нашей планете, жизни на Земле может грозить уничтожение.

Путешествующие звезды - маловероятная опасность (иллюстративное фото: Рixabay)

Гамма-лучи

Еще одной опасностью для нашей планеты являются так называемые гамма-лучи. Речь идет об электромагнитном излучении высокой энергии.

Оно может высвобождаться при мощных взрывах в космосе (если взрывается гигантская звезда, две звезды сталкиваются и т.п.) и длиться от доли секунды до нескольких минут.

Поскольку взрывы гамма-лучей встречаются чаще всего вблизи центра галактики или на участках с высокой плотностью звезд, Земля находится в относительной безопасности.

В то же время ученые определили, что она все-таки испытывала случайное гамма-излучение (его следы остались в найденных исследователями окаменелостях).

В теории длинные гамма-лучи могут уничтожить озоновый слой Земли и оставить все живое без защиты от смертельного солнечного ультрафиолета.

Гамма-лучи могут уничтожить озоновый слой (иллюстративное фото: Рixabay)

Супервулкан

Следующую теорию по уничтожению жизни на Земле связывают с вулканической активностью апокалиптических масштабов.

По мнению Генрика Свенсена из Университета Осло в Норвегии, масштабы уничтожения видов будут напрямую зависеть от места, где лава пробьется сквозь земную кору.

Раскаленные вулканической активностью породы могут выбросить в атмосферу огромное количество химических веществ, которые уничтожат озоновый слой.

В результате Земля получит мощную дозу солнечной радиации, а все живое на ней исчезнет.

Супервулкан может полностью изменить Землю (иллюстративное фото: Рixabay)

Ядро

Некоторые исследователи считают, что магнитное поле Земли отражает ионизирующее излучение Солнца, которое иначе уничтожило бы атмосферу.

Поскольку магнитное поле зависит от механико-электромагнитных процессов в наружном слое ядра Земли, любые изменения в ядре потенциально повлияют и на магнитное поле.

Несмотря на волнение некоторых ученых относительно охлаждения земного ядра или ослабления магнитного поля, большинство их коллег утверждают, что ничего катастрофического не происходит.

По словам Ричарда Гаррисона из Кембриджского университета в Великобритании, для полного исчезновения магнитного поля нашей планеты ядро должно полностью затвердеть. В то же время сейчас тверда только его внутренняя часть, внешняя же - жидкая.

Магнитное поле Земли - неотъемлемая составляющая (иллюстративное фото: Рixabay)

Кислород

Атмосфера Земли не всегда была такой, как сейчас. Мир, который мы знаем, сформировался, в частности, благодаря кислороду, продуцированному сине-зелеными водорослями.

Некоторые из современных исследований указывают на негативную тенденцию - изменение климата существенно снижает уровень кислорода в мировом океане. Это может отрицательно повлиять как на морские виды, так и на человечество в целом.

Уничтожение лесов и других зеленых насаждений, которые дают нам кислород и поддерживают баланс в атмосфере, может привести к вымиранию всего живого на планете.

Этот процесс, из-за которого ученые бьют тревогу, называется деоксигенацией.

Кислород - основа жизни (иллюстративное фото: Рixabay)

Солнце

Самой очевидной для многих ученых причиной гибели нашей планеты является трансформация Солнца.

По словам планетарного ученого Рави Коппарапу из исследовательской лаборатории NASA "Центр космических полетов имени Годдарда", со временем Солнце в результате естественной эволюции станет большим красным гигантом, после чего поглотит Землю.

Сначала на фоне постоянного зноя и высокого уровня влажности погибнет человечество. В таких условиях наши организмы не смогут охлаждаться путем потоотделения и будут гибнуть (практически вариться на жаре).

Позже, когда уровень яркости Солнца будет почти на 20% больше, чем сейчас, начнут испаряться мировые океаны.

Каждая звезда рано или поздно умирает (иллюстративное фото: Рixabay)

Самоуничтожение

Последней и наиболее вероятной теорией, по мнению многих ученых, является "самоуничтожение" вследствие негативной жизнедеятельности человека на планете.

Питер Уорд из Вашингтонского университета в Сиэтле уверен, что самая большая угроза жизни на Земле идет именно "изнутри".

Свою идею он называет "гипотезой Медеи" - в честь греческой царицы, убивавшей собственных детей.

По мнению ученого, ни один отдельный катаклизм не может уничтожить жизнь полностью. В то же время, если внутренний баланс биосистемы нарушен, а из космоса будет нанесен другой удар, жизнь может исчезнуть навсегда.