В яких країнах люди вмирають найшвидше? Відповідь може здивувати
Небагато хто з нас замислювався над тим, як відрізняється тривалість життя людей у різних куточках світу. В яких країнах жінки й чоловіки вмирають найшвидше і від чого це залежить.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про населення нашої планети й де на Землі люди проживають найкоротші життя.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Population Review, Worldometer, Wikipedia.
Від чого залежить тривалість життя
Тривалість життя як окремої людини, так і населення країни в цілому залежить від низки важливих факторів:
- соціальних й економічних умов (вони впливають на загальне благополуччя, ризик виникнення хвороб чи стресу)
- освіти (чим вищий рівень освіти, тим більше у людей розуміння щодо здоров'я та здорового способу життя)
- харчування (збалансоване та "якісне" харчування допомагає організму прожити довше)
- стилю життя (активний стиль життя допомагає довше зберігати здоров'я та благополуччя)
- генетики (спадкові фактори відіграють важливу роль у тривалості життя)
- шкідливих звичок (зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками призводить до вищої смертності населення)
- екологічних умов (забруднення навколишнього середовища та екологічні проблеми впливають на стан здоров'я як окремих людей, так і населення в цілому)
- культурних і релігійних особливостей (вони впливають на ставлення людей до здоров'я та довголіття)
Очікувана тривалість життя у світі
Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, очікувана тривалість життя у світі станом на 2023 рік становила в середньому 73,4 року:
- 70,8 року - для чоловіків
- 76,0 років - для жінок
При цьому очікувана тривалість життя суттєво різниться залежно від регіону та країни. У 2023 році вона коливалася від низького показника - 57,7 року (у Західній Африці) до високого рівня - 82,7 року (в Західній Європі).
В цілому ж, згідно з дослідженнями науковців, тривалість життя населення нашої планети нині зростає (у період з 2000 по 2016 рік середня очікувана тривалість життя в усьому світі зросла на 5,5 років).
Середня тривалість життя людей у світі (інфографіка: worldpopulationreview.com)
Населення планети
Вчені наголошують, що довголіття людей найбільше залежить від трьох основних факторів - генетики, статі та способу життя (тут йдеться про гігієну, дієту, культуру, фізичні вправи, професії, доступ до медичної допомоги, навіть рівень злочинності). Отже, не дивно, що у різних країнах - різна тривалість життя.
Дані статистичного порталу Worldometers станом на 30 листопада 2023 року свідчать про те, що нині на планеті Земля проживає понад 8 млрд осіб (близько 8,076 млрд).
За рік у світі померло понад 55,5 млн осіб (інфографіка: worldometers.info)
В яких країнах люди вмирають найшвидше
Згідно з даними ООН, найнижча тривалість життя населення спостерігається у країнах Африки. До десятки країн із найкоротшою очікуваною тривалістю життя потрапили:
- Республіка Чад (на півночі центру Африки)
- Федеративна Республіка Нігерія (у Західній Африці)
- Королівство Лесото (у Південній Африці)
- Центральноафриканська Республіка (у Центральній Африці)
- Республіка Південний Судан (у Східній Африці)
- Федеративна Республіка Сомалі (на північному сході Африки)
- Королівство Есватіні або Нгване (на південному сході Африки)
- Республіка Намібія (на південному заході Африки)
- Республіка Гвінея (на заході Африки)
- Республіка Малі (у північно-західній Африці)
Тривалість життя у чоловіків і жінок з різних країн суттєво відрізняється (інфографіка: worldpopulationreview.com)
Середня тривалість життя (для чоловіків і жінок разом) у цих країнах становить від 53,68 року до 60,03 років.
Чоловіки мають найкоротше життя у Чаді - 52,01 років.
Жінки ж живуть найменше в Нігерії - 54,24 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки людей житиме на Землі у 2100 році й чи готова планета до таких змін.
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