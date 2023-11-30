В яких країнах люди вмирають найшвидше? Відповідь може здивувати

Небагато хто з нас замислювався над тим, як відрізняється тривалість життя людей у різних куточках світу. В яких країнах жінки й чоловіки вмирають найшвидше і від чого це залежить.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Population Review, Worldometer, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про населення нашої планети й де на Землі люди проживають найкоротші життя.

Від чого залежить тривалість життя

Тривалість життя як окремої людини, так і населення країни в цілому залежить від низки важливих факторів:

соціальних й економічних умов (вони впливають на загальне благополуччя, ризик виникнення хвороб чи стресу)

освіти (чим вищий рівень освіти, тим більше у людей розуміння щодо здоров'я та здорового способу життя)

харчування (збалансоване та "якісне" харчування допомагає організму прожити довше)

стилю життя (активний стиль життя допомагає довше зберігати здоров'я та благополуччя)

генетики (спадкові фактори відіграють важливу роль у тривалості життя)

шкідливих звичок (зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками призводить до вищої смертності населення)

екологічних умов (забруднення навколишнього середовища та екологічні проблеми впливають на стан здоров'я як окремих людей, так і населення в цілому)

культурних і релігійних особливостей (вони впливають на ставлення людей до здоров'я та довголіття)

Очікувана тривалість життя у світі

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, очікувана тривалість життя у світі станом на 2023 рік становила в середньому 73,4 року:

70,8 року - для чоловіків

76,0 років - для жінок

При цьому очікувана тривалість життя суттєво різниться залежно від регіону та країни. У 2023 році вона коливалася від низького показника - 57,7 року (у Західній Африці) до високого рівня - 82,7 року (в Західній Європі).

В цілому ж, згідно з дослідженнями науковців, тривалість життя населення нашої планети нині зростає (у період з 2000 по 2016 рік середня очікувана тривалість життя в усьому світі зросла на 5,5 років).

Середня тривалість життя людей у світі (інфографіка: worldpopulationreview.com)

Населення планети

Вчені наголошують, що довголіття людей найбільше залежить від трьох основних факторів - генетики, статі та способу життя (тут йдеться про гігієну, дієту, культуру, фізичні вправи, професії, доступ до медичної допомоги, навіть рівень злочинності). Отже, не дивно, що у різних країнах - різна тривалість життя.

Дані статистичного порталу Worldometers станом на 30 листопада 2023 року свідчать про те, що нині на планеті Земля проживає понад 8 млрд осіб (близько 8,076 млрд).

За рік у світі померло понад 55,5 млн осіб (інфографіка: worldometers.info)

В яких країнах люди вмирають найшвидше

Згідно з даними ООН, найнижча тривалість життя населення спостерігається у країнах Африки. До десятки країн із найкоротшою очікуваною тривалістю життя потрапили:

Республіка Чад (на півночі центру Африки) Федеративна Республіка Нігерія (у Західній Африці) Королівство Лесото (у Південній Африці) Центральноафриканська Республіка (у Центральній Африці) Республіка Південний Судан (у Східній Африці) Федеративна Республіка Сомалі (на північному сході Африки) Королівство Есватіні або Нгване (на південному сході Африки) Республіка Намібія (на південному заході Африки) Республіка Гвінея (на заході Африки) Республіка Малі (у північно-західній Африці)

Тривалість життя у чоловіків і жінок з різних країн суттєво відрізняється (інфографіка: worldpopulationreview.com)

Середня тривалість життя (для чоловіків і жінок разом) у цих країнах становить від 53,68 року до 60,03 років.

Чоловіки мають найкоротше життя у Чаді - 52,01 років.

Жінки ж живуть найменше в Нігерії - 54,24 року.