Коли збирати урожай часнику: не пропустіть цей момент

Невибагливою рослиною на городі є часник. За ним не потрібно постійно доглядати, але важливо його вчасно викопати, щоб він не перезрів.

Коли саме це правильно робити та як зберігати часник у домашніх умовах - читай в матеріалі нижче.

Коли збирати часник

Озимий часник збирають приблизно через 100 днів після появи перших сходів. Залежно від погодних умов збирати його починають в липні або на початку серпня.

Викопувати часник краще рано вранці або в прохолодний день, оскільки прибирання під час спеки може пересушити зубчики.

Літній часник, який садять навесні, дозріває у серпні. Через те, що стрілок у ярого часнику немає, час викопування визначають за листям, коли вони жовтіють.

Як правильно викопувати

Зокрема, за 10 днів до збирання від цибулин потрібно частково відгрібати землю. Головки необхідно підкопувати вилами або лопатою разом зі стеблами та листям.

Потрібно акуратно очищати їх від землі та укладати тонким шаром. Після збору залиште часник на 7-10 днів в добре провітрюваному приміщенні - він повинен просохнути, тому його потрібно розкласти.

Через кілька тижнів стебла та коріння потрібно відрізати.

Перезрілий і пошкоджений часник відкладіть і використовуйте в першу чергу.

Де можна зберігати часник

Зберігати часник рекомендується в наступних місцях:

в підвалі чи погребі

холодильнику

на балконі

в домашніх умовах

Умови, яких вимагає яровий і озимий часник для тривалого зберігання:

сухість - зайва волога в приміщенні приводить до швидкого загнивання головок

оптимальна температура для зберігання часнику в підвалі +2 градуси. Не зберігайте часник біля приладів опалення

вентиляція - це дуже необхідно. Без достатнього доступу кисню часник не зможе долежати навіть до Нового року.

Як зберігати

В підвалі чи погребі зберігати будь-які овочі потрібно дуже правильно. Зокрема, є такі способи зберігання: