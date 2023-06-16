Як гуманно позбавитися кротів на городі: перевірені способи

Кроти живуть у глибоких норах і перебувають у постійному пошуку їжі. Рухаючись під землею, ці звірята підбираються до садово-городніх ділянок, де харчуються комахами, личинками, дощовими хробаками та навіть гризунами. Ця тварина не дарма належить до садових шкідників. Їхні підземні ходи не залишають шансу вижити корінням рослин. Ними кріт не харчується, але псує під час просування під землею.

Як позбутися кротів на городі

Посадіть рослини-відлякувачі

До них відносяться - чорні боби, нарциси, імператорський рябчик чи квасоля, які не подобаються звіркам своїм запахам. Достатньо посадити рослини по периметру ділянки.

Додайте в нори сильно пахучі речовини

Наприклад, це можуть бути шматочки тканини, змочені в нафталіні чи бензині. Придатні для використання й рибні відходи. Різкі запахи відлякують шкідника.

Шумові пристрої

Крім різких запахів, кроти дуже не люблять сильного або дратівливого шуму та вібрації. Ви можете позбавитися кротів на ділянці простим способом: можна виготовити саморобні вертушки з пластикових ємностей або алюмінієвих банок і розмістити їх по всій ділянці.

Залийте ходи кротів

Якщо є вільний та необмежений доступ до води, можна спробувати затопити кротові ходи. Це потрібно робити хоча б кілька годин протягом кількох діб поспіль.

Паркан

Мабуть, найефективніший спосіб не допустити появи крота на ділянці - зробити огорожу на його периметрі. Це може бути канава, наповнена битим шифером або цеглою, вкопана в землю сітка від кротів, лист сталі або звичайний паркан.

Щоб бути ефективним проти кротів, паркан повинен входити на землю мінімум на 1 метр і хоча б на 20 сантиметрів височіти над нею.

Чи потрібно позбавлятися від кротів на ділянці?

Дуже часто люди ставлять собі питання, а чи справді потрібно позбавлятися цих звірів? Кроти знищують шкідливих комах та їх личинок, а також, коли риють тунелі, розпушують і аерують ґрунт. Їхні ходи є додатковим дренажем для ділянки, вони дозволяють відводити воду з місць, де раніше вона застоювалася. Виходить, що кроти на ділянці можуть бути навіть корисні.