Когда собирать урожай чеснока: не упустите этот момент

Неприхотливым растением в огороде является чеснок. За ним не нужно постоянно ухаживать, но важно его вовремя выкопать, чтобы он не перезрел.

Когда именно это правильно делать и как хранить чеснок в домашних условиях - читай в материале ниже.

Когда собирать чеснок

Озимый чеснок собирают примерно через 100 дней после появления первой всходов. В зависимости от погодных условий собирать его начинают в июле или начале августа.

Выкапывать чеснок лучше ранним утром или в прохладный день, поскольку сбор во время жары может пересушить зубчики.

Летний чеснок, который сажают весной, созревает в августе. Так как стрелок у ярового чеснока нет, время выкапывания определяют по листьям, когда они желтеют.

Как правильно выкапывать

В частности, за 10 дней до уборки от луковиц нужно частично отгребать землю. Головки необходимо подкапывать вилами или лопатой вместе со стеблями и листьями.

Нужно аккуратно очищать их от земли и укладывать тонким слоем. После сбора оставьте чеснок на 7-10 дней в хорошо проветриваемом помещении - он должен просохнуть, поэтому его нужно разложить.

Через несколько недель стебли и корни нужно отрезать.

Перезрелый и поврежденный чеснок отложите и используйте в первую очередь.

Где можно хранить чеснок

Хранить чеснок рекомендуется в следующих местах:

в подвале или погребе

холодильнике

на балконе

в домашних условиях

Условия, требуемые яровым и озимым чесноком для длительного хранения:

сухость - излишняя влага в помещении приводит к быстрому загниванию головок

оптимальная температура для хранения чеснока в подвале +2 градуса. Не храните чеснок возле приборов отопления

вентиляция - это очень необходимо. Без достаточного доступа кислорода чеснок не сможет долежать даже до Нового года.

Как хранить

В подвале или погребе хранить любые овощи нужно очень правильно. В частности, есть следующие способы хранения: