Когда собирать урожай чеснока: не упустите этот момент
Неприхотливым растением в огороде является чеснок. За ним не нужно постоянно ухаживать, но важно его вовремя выкопать, чтобы он не перезрел.
Когда именно это правильно делать и как хранить чеснок в домашних условиях - читай в материале ниже.
Когда собирать чеснок
Озимый чеснок собирают примерно через 100 дней после появления первой всходов. В зависимости от погодных условий собирать его начинают в июле или начале августа.
Выкапывать чеснок лучше ранним утром или в прохладный день, поскольку сбор во время жары может пересушить зубчики.
Летний чеснок, который сажают весной, созревает в августе. Так как стрелок у ярового чеснока нет, время выкапывания определяют по листьям, когда они желтеют.
Как правильно выкапывать
В частности, за 10 дней до уборки от луковиц нужно частично отгребать землю. Головки необходимо подкапывать вилами или лопатой вместе со стеблями и листьями.
Нужно аккуратно очищать их от земли и укладывать тонким слоем. После сбора оставьте чеснок на 7-10 дней в хорошо проветриваемом помещении - он должен просохнуть, поэтому его нужно разложить.
Через несколько недель стебли и корни нужно отрезать.
Перезрелый и поврежденный чеснок отложите и используйте в первую очередь.
Где можно хранить чеснок
Хранить чеснок рекомендуется в следующих местах:
- в подвале или погребе
- холодильнике
- на балконе
- в домашних условиях
Условия, требуемые яровым и озимым чесноком для длительного хранения:
- сухость - излишняя влага в помещении приводит к быстрому загниванию головок
- оптимальная температура для хранения чеснока в подвале +2 градуса. Не храните чеснок возле приборов отопления
- вентиляция - это очень необходимо. Без достаточного доступа кислорода чеснок не сможет долежать даже до Нового года.
Как хранить
В подвале или погребе хранить любые овощи нужно очень правильно. В частности, есть следующие способы хранения:
- в пустых ящиках или коробках должны быть отверстия для вентиляции. Следите, чтобы тара с чесноком не стояла около моркови, свеклы и капусты
- коробки можно выстелить пеплом, слоем примерно 3-5 см, положить головки чеснока дном вниз и сверху снова засыпать пеплом.
- в капроновых чулках чеснок тоже отлично сохраняется, ведь они хорошо пропускают воздух
- хранить чеснок можно "в косах". Для этого нужно готовить овощ еще во время сбора урожая - не отрезать его стебли. Когда чеснок подсохнет, возьмите гибкий провод и с одной стороны сформуйте из него крючок. Разложите головки по разные стороны и сплетайте стебли чеснока, вплетая в косу. Когда коса будет готова, просто повесьте ее за крючок
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