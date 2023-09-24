Коли Zara, H&M, IKEA запрацюють в Україні. Правда і чутки про повернення брендів

Zara, Bershka, Pull&Bear

Inditex Group - один із найбільших міжнародних рітейлерів одягу. До цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші.

Після повномасштабного вторгнення РФ магазини цих брендів на території України були закриті. Проте більшість українців із нетерпінням чекають на їхнє відкриття.

На офіційному веб-сайті Zara нагадують, що уважно стежать за ситуацією в Україні.

"Нашим пріоритетом є захист наших працівників та їхніх сімей. Ми підтримуємо усіх, хто постраждав від цієї ситуації", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-замовлення - тимчасово недоступні, а стаціонарні магазини - залишаються зачиненими.

Скріншот (zara.com/ua)

Дещо раніше голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин, який спілкується з головним офісом Inditex, розповідав, що "українська команда Inditex щомісяця обговорює з центральним офісом можливість повернення в Україну і чекає, коли їм нададуть можливість відкритися".

Водночас його прогнози щодо ймовірного відкриття Zara у серпні-листопаді поточного наразі не підтверджуються.

На думку провідного експерта у галузі торговельної нерухомості Ігоря Заболоцького, "позитивними факторами для повернення ритейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ і зниження інтенсивності та небезпеки обстрілів щонайменше для центру і заходу України".

H&M Group

Шведський бренд одягу та косметики H&M із початком війни в Україні також закрив усі свої магазини та скасував можливість замовлення товарів онлайн.

На сайті H&M наголошується: "У зв'язку з воєнним станом наші магазини зачинено до подальшого повідомлення".

Скріншот (hm.com/ua)

Водночас у прес-релізі компанії наголошується, що H&M Group може відновити роботу магазинів в Україні вже незабаром.

Зазначається, що компанія вела тісний діалог із партнерами та владою і тепер планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року.

"H&M Group підтримує контакти з місцевими зацікавленими сторонами з точки зору того, як найкраще підтримати країну та місцеві громади, які прагнуть до відновлення. На додаток до попередніх пожертвувань на підтримку людей в Україні, компанія співпрацюватиме з організаціями на місцях і братиме участь у програмах допомоги й відновлення", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що "готуються до повторного відкриття більшість магазинів H&M, де це можливо", адже "безпека колег і клієнтів завжди перебуватиме на першому місці".

IKEA

Транснаціональна корпорація IKEA (розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому) також призупинила свою діяльність на території України на тлі війни з РФ.

"Наша діяльність наразі призупинена, доки не буде вирішено, що ми можемо запропонувати безпечне та надійне робоче місце для наших співробітників і клієнтів", - йдеться на сайті компанії.

Зазначається водночас, що всі нереалізовані замовлення будуть скасовані й громадянам "буде повністю повернено кошти якомога швидше".

Скріншот (ikea.com/ua)

Крім того, в IKEA наголосили, що вірять в силу єдності та прагнуть перетворити особисте співчуття на конкретні дії.

"Керуючись нашими гуманістичними цінностями, ми завжди ставимо людей на перше місце. Усім постраждалим колегам було надано підтримку та можливості для стабільного працевлаштування і фінансової забезпеченості до кінця поточного фінансового року. Ми також створили Фонд солідарності для підтримки колег з України, які потребують додаткової допомоги", - йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли також, що продовжують активно співпрацювати зі своїми партнерами (Червоний Хрест, УВКБ ООН, організацією Save the Children та меншими місцевими неурядовими організаціями).

"Разом із ними IKEA запустила кілька ініціатив для підтримки вимушено переміщених осіб у найбільш постраждалих регіонах України", - підсумували на сайті корпорації.

Водночас жодного слова про ймовірне відкриття магазинів в Україні від офіційних осіб наразі немає. Ймовірно, керівництво компанії, як і велика кількість інших іноземців, вичікує та спостерігає за ситуацією в нашій державі.