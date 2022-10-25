Власник Zara продав свій бізнес в Росії: хто став новим власником

Іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продасть свій бізнес в Росії своєму ліванському франчайзі Daher group.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення на сайті Inditex .

Після підписання угоди Inditex припинить всі операції РФ після їх зупинки 5 березня. А в колишніх приміщеннях брендів Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka і Stradivarius будуть розташовані магазини інших брендів, що належать Daher group.

“Умови угоди дозволяють зберегти значну кількість робочих місць, створених Inditex Group у Росії, оскільки вони включають передачу більшості договорів оренди, пов'язаних із магазинами”, - заявили в компанії.

Якщо в майбутньому Inditex вирішить, що обставини дозволяють повернути його бренди на ринок РФ, то компанії можуть це зробити через угоду про франчайзінг.