Коли заборонено їхати через залізничний переїзд: це мають знати усі водії

В Україні водії повинні вміти правильно проїжджати залізничний переїзд. Це те місце, де водії мають бути особливо уважним та дотримуватись правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Патрульної поліції Волинської області.

Коли рух заборонений

Рух через переїзд забороняється, якщо:

черговий по переїзду подає сигнал заборони руху

шлагбаум опущений або почав опускатись

увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал

за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді

до переїзду в межах видимості наближається поїзд

За недотримання вищенаведених правил передбачена адміністративна відповідальність за ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.

Якщо проїзд через залізничну колію заборонено, водій повинен зупинити свій транспортний засіб перед стоп-лінією, відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом, світлофором так, щоб бачити сигналізацію, а у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні - не ближче 10 метрів до найближчої рейки.

На самому переїзді заборонена зупинка і стоянка. Також при під'їзді до регульованого переїзду увага водія повинна бути спрямована на положення шлагбаума, світлову та звукову сигналізації. Починати рух через переїзд можна тільки при відкритому шлагбаумі й виключеній сигналізації.

Випадки небезпечного виїзду

Особливо небезпечним є виїзд на залізничні колії на переїзді без шлагбаума. Будь-яким способом потрібно переконатися в безпеці руху: