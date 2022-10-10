Хелловін 2022: коли і як його будуть відзначати в Україні, усі традиції святкування

Коли святкують Хелловін

Традиційно у світі його відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада.

В Україні день святкування аналогічний.

Яка історія свята

Сама назва свята походить від англійського Hallowe'en - скорочення виразу All Hallow's Eve, що в перекладі означає "Вечір усіх святих".

Хелловін - свято доволі давнє, адже вперше його відзначали в далекому 8 столітті нашої ери. Існує версія, що день всіх святих походить від язичницького свята кельтів Савань. Проте сучасна інтерпретація Хелловіну далека від Саваню.

Проте не тільки кельти вірили в прихід мертвих на землю в один із днів року. Слов'яни теж інколи здійснювали обряди "Діди", "Баби" та "Діти" для поминання померлих родичів.

Наразі в Україні Хелловін стає дедалі популярнішим, і кожного року все більше людей приміряють на себе химерні образи. Найбільше це свято полюбляють діти та молодь.

А от старше покоління переконане, що цей день пов'язаний із нечистими силами, тому не надто приязні до Гелловіну.

Гарбуз - невіддільний символ свята (фото: pixabay)

Що можна робити в цей день

У ніч Хелловіну заведено наряджатися в різні страшні костюми та грати в "trick or treat", що означає "гаманець чи життя". Так, на вулиці можуть зупинити перехожого й поставити його перед цим вибором. У відповідь він повинен дати "химерам", які його зупинили, гроші або солодощі.

Окрім того, Хелловін пов'язують з іграми та ворожіннями. Наприклад, шотландські дівчата зрізали шкірку з яблук, намагаючись зробити її якомога довшою, і кидали через плече. Вважалося, що впала шкірка набувала вигляду першої літери прізвища судженого.

Інше ворожіння полягало в тому, що молоді дівчата мали в темному домі піднятися по сходах спиною вперед та провести свічкою перед дзеркалом. Після цього в дзеркалі нібито мало показатися обличчя майбутнього чоловіка. А якщо дівчина побачила череп, це означало, що вона помре незаміжньою.

Головним символом свята є так званий Ліхтар Джека. Це звичайний гарбуз, на якому вирізано зловісно усміхнене обличчя. Вважалося, що подібна прикраса в будинку буде відганяти від нього злих духів.