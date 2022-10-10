Хэллоуин 2022: когда и как будут отмечать в Украине, главные традиции

Когда празднуют Хэллоуин

Традиционно в мире его отмечают в ночь с 31 октября по 1 ноября.

В Украине день празднования аналогичен.

История праздника

Само название праздника происходит от английского Hallowe'en - сокращение выражения All Hallow's Eve, что в переводе означает "Вечер всех святых".

Хэллоуин - праздник довольно древний, ведь впервые его отмечали в далеком 8 веке нашей эры. Есть версия, что день всех святых происходит от языческого праздника кельтов Савань. Однако современная интерпретация Хэллоуина далека от Саваня.

Однако не только кельты верили в приход мертвых на землю в один из дней года. Славяне тоже иногда совершали обряды "Деды", "Бабы" и "Дети" для поминовения умерших родственников.

Сейчас в Украине Хэллоуин становится все более популярным, и каждый год все больше людей примеряют на себя причудливые образы. Больше всего этот праздник любят дети и молодежь.

А вот старшее поколение убеждено, что этот день связан с нечистыми силами, поэтому не слишком дружелюбны к Хэллоуину.

Тыква - неотделимый символ праздника (фото: pixabay)

Что можно делать в этот день

В ночь Хэллоуина принято наряжаться в разные страшные костюмы и играть в "trick or treat", что означает "кошелек или жизнь". Да, на улице могут остановить прохожего и поставить его перед этим выбором. В ответ он должен дать остановившим его "химерам" деньги или сладости.

Кроме того, Хэллоуин связывают с играми и гаданиями. Например, шотландские девушки срезали кожуру с яблок, пытаясь сделать ее подольше, и бросали через плечо. Считалось, что упавшая кожура приобретала вид первой буквы фамилии суженого.

Другое гадание заключалось в том, что молодые девушки должны были в темном доме подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале якобы должно показаться лицо будущего мужа. А если девушка увидела череп, это означало, что она умрет незамужней.

Главным символом праздника является так называемый Фонарь Джека. Это обычная тыква, на которой вырезано зловеще улыбающееся лицо. Считалось, что подобное украшение в доме будет отгонять от него злых духов.