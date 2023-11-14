UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли відзначати Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим календарем

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2023 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відколи Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, кілька важливих православних свят змінили свої дати на 13 днів назад. Тож тепер їх варто відзначати по-новому.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, коли тепер святкувати Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Нова дата свята

У листопаді 2023 року відповідно до нового церковного календаря Введення в храм Пресвятої Богородиці відзначають 21 листопада. Раніше це свято припадало на 4 грудня.

Так само дати змінили: 

  • початок Різдвяного посту - 15 листопада
  • День святої великомучениці Катерини - 24 листопада
  • День святого апостола Андрія Первозванного - 30 листопада

Традиції та заборони свята

У цей день заведено читати молитви та відвідувати богослужіння. Вагітні жінки моляться про вдалі пологи, а бездітні просять у вищих силах дитину.

Також існує традиція приводити дітей до храму на першу в житті сповідь. Важливо провести це свято разом із сім'єю.

А от ці справи краще відкласти на інший день: 

  • веселитися
  • виконувати тяжку роботу
  • шити та в'язати
  • укладати шлюби та вінчатися. Ця заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.
  • лаятися, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла
  • давати й брати гроші в борг

Прикмети свята

  • Якщо в цей день спекотна погода, то зима буде холодною.
  • Сніг весь день не тане - до хорошого врожаю в наступному році.
  • Якщо небо з ранку ясне та синє - до швидкого похолодання.
  • Якщо буде сильний мороз, то він протримається аж до Різдва.
  • У цей день якщо першою в гості прийде жінка - чекайте на невдачі, якщо чоловік - на господарів дому чекає багатство.

Перехід на новий календар

З 1 вересня 2023 року в Україні діє новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
  • Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
  • День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
  • Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
  • Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)

 

Раніше ми розповідали про інші важливі свята в листопаді та чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які дні в листопаді вважають вдалими, а які навпаки - небезпечними.

Читайте РБК-Україна в Google News
святацерковный календарь