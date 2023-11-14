Коли відзначати Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим календарем

Нова дата свята

У листопаді 2023 року відповідно до нового церковного календаря Введення в храм Пресвятої Богородиці відзначають 21 листопада. Раніше це свято припадало на 4 грудня.

Так само дати змінили:

початок Різдвяного посту - 15 листопада

- 15 листопада День святої великомучениці Катерини - 24 листопада

- 24 листопада День святого апостола Андрія Первозванного - 30 листопада

Традиції та заборони свята

У цей день заведено читати молитви та відвідувати богослужіння. Вагітні жінки моляться про вдалі пологи, а бездітні просять у вищих силах дитину.

Також існує традиція приводити дітей до храму на першу в житті сповідь. Важливо провести це свято разом із сім'єю.

А от ці справи краще відкласти на інший день:

веселитися

виконувати тяжку роботу

шити та в'язати

укладати шлюби та вінчатися. Ця заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.

лаятися, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла

давати й брати гроші в борг

Прикмети свята

Якщо в цей день спекотна погода, то зима буде холодною.

Сніг весь день не тане - до хорошого врожаю в наступному році.

Якщо небо з ранку ясне та синє - до швидкого похолодання.

Якщо буде сильний мороз, то він протримається аж до Різдва.

У цей день якщо першою в гості прийде жінка - чекайте на невдачі, якщо чоловік - на господарів дому чекає багатство.

Перехід на новий календар

З 1 вересня 2023 року в Україні діє новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: