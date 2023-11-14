Когда отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы по новому календарю

Новая дата праздника

В ноябре 2023 года в соответствии с новым церковным календарем Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 21 ноября. Ранее этот праздник приходился на 4 декабря.

Так же даты изменили:

начало Рождественского поста - 15 ноября

- 15 ноября День святой великомученицы Екатерины - 24 ноября

- 24 ноября День святого апостола Андрея Первозванного - 30 ноября

Традиции и запреты праздника

В этот день принято читать молитвы и посещать богослужения. Беременные женщины молятся об удачных родах, а бездетные просят у высших сил ребенка.

Также существует традиция приводить детей в храм на первую в жизни исповедь. Важно провести этот праздник вместе с семьей.

А вот эти дела лучше отложить на другой день:

веселиться

выполнять тяжелую работу

шить и вязать

заключать браки и венчаться. Этот запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.

ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла

давать и брать деньги взаймы

Приметы праздника

Если в этот день жаркая погода, то зима будет холодной.

Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году.

Если небо с утра ясное и синее - к быстрому похолоданию.

Если будет сильный мороз, то он продержится до Рождества.

В этот день если первой в гости придет женщина - ждите неудачи, если мужчина - хозяев дома ждет богатство.

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине действует новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: